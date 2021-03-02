Евросоюз ввёл санкции против глав СК, Росгвардии, ФСИН и генпрокурора РФ

Евросоюз ввёл санкции в отношении граждан России, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за обвинительный приговор Алексею Навальному. Соответствующий документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».

В чёрный список, как и предполагалось ранее, включили глав ФСИН и Следственного комитета Александра Калашникова и Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова и генпрокурора РФ Игоря Краснова, которым отныне запрещён въезд в страны ЕС, а также хранение средств в банках стран Евросоюза.

В документе говорится, что санкции введены «в ответ на серьёзные нарушения прав человека».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что санкции, которые власти США планируют ввести против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, будут сопоставимы с мерами Евросоюза.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия находится в конфронтации с Европейским союзом и отказывается выполнять свои международные обязательства.

