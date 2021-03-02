Экономист предупредил о долларе по 80 рублей на фоне санкций

Новые санкции, которые в отношении России готовятся ввести США и ЕС из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, в сочетании с нестабильным состоянием экономики могут привести к росту курса доллара до 80 рублей. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Ясно, что курс рубля от санкций улучшаться не будет, какими бы они ни были: будут ли это точечные санкции, какой уровень власти они затронут. Понятно, что будет девальвация рубля, а на какую величину — это совершенно темная история. Совсем в густом тумане наше будущее. Новые санкции в комбинации с инфляционными всплесками могут привести к тому, что доллар весной подскочит до 80 рублей. Если экономика начнет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73-75 рублей за доллар», — сказал он.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США могут уже во вторник, 2 марта, объявить о введении санкционных мер в отношении России в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них допускает введение санкций в отношении российских чиновников, другой касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.