Экономист предупредил о долларе по 80 рублей на фоне санкций
Такой рост - далеко не катастрофический сценарий, который, к счастью, пока не обсуждают США и ЕС, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института экономики РАН.
Новые санкции, которые в отношении России готовятся ввести США и ЕС из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, в сочетании с нестабильным состоянием экономики могут привести к росту курса доллара до 80 рублей. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
«Ясно, что курс рубля от санкций улучшаться не будет, какими бы они ни были: будут ли это точечные санкции, какой уровень власти они затронут. Понятно, что будет девальвация рубля, а на какую величину — это совершенно темная история. Совсем в густом тумане наше будущее. Новые санкции в комбинации с инфляционными всплесками могут привести к тому, что доллар весной подскочит до 80 рублей. Если экономика начнет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73-75 рублей за доллар», — сказал он.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США могут уже во вторник, 2 марта, объявить о введении санкционных мер в отношении России в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них допускает введение санкций в отношении российских чиновников, другой касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.
Вместе с тем Гринберг подчеркнул, что США и ЕС не планируют введения, например, эмбарго на покупку российских энергоресурсов, что для России имело бы катастрофические последствия.
«Скоординированные действия США и ЕС — тоже не является хорошей новостью для нас, но это не будет такой ощутимой вещью, как эмбарго на покупку наших энергоресурсов по "иранскому" варианту. Это исключено, а это имело бы катастрофические последствия», — сказал собеседник «Радиоточки НСН», отметив, что отрицательных факторов, влияющих на самочувствие российской валюты достаточно и без учета санкций.
В ближайшие месяцы на курсе рубля будет сказываться два разнонаправленных тренда, продолжил экономист.
«С одной стороны, это оживление мировой экономики, пускай скромное, и отсюда ожидаемый рост спроса на наши энергоресурсы. А с другой стороны, очень хрупкая экономическая ситуация. Ценовые скачки на продовольственные товары — очень важный момент, который подстегивает инфляцию и может привести к деструктивной спирали: инфляция — девальвация — инфляция. Пока мы не знаем, чем кончится этот ценовой взрыв, потому что замораживание цен, которое произошло на рынке продовольствия, как правило заканчивается очередным скачком цен», — пояснил научный руководитель Института экономики РАН.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее призвал сократить роль доллара в любых операциях, назвав его «ядовитым источником враждебных действий».
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