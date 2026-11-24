Лукашенко заявил о готовности приехать с Зеленским на переговоры к Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Украины Владимиром Зеленским прилететь в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал, комментируя возможный формат урегулирования кризиса, пишет RT.
По его мнению, Кремль, Киев и Минск быстрее бы договорились о завершении конфликта втроем, чем с привлечением европейцев.
На предположение одного из журналистов, что Зеленский не согласится на такую встречу, белорусский лидер ответил, что если он откажется, то «пусть воюет и отправляется на фронт с автоматом».
Недавно Лукашенко обвинил Европу и Украину в срыве предыдущих переговоров.
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