По его мнению, Кремль, Киев и Минск быстрее бы договорились о завершении конфликта втроем, чем с привлечением европейцев.



На предположение одного из журналистов, что Зеленский не согласится на такую встречу, белорусский лидер ответил, что если он откажется, то «пусть воюет и отправляется на фронт с автоматом».



Недавно Лукашенко обвинил Европу и Украину в срыве предыдущих переговоров.

