«Дань моде»: В Совфеде назвали новые санкции США «показательными»

«Это дань моде. Стало в традициях американской администрации винить Россию во всевозможных недостатках и выписывать очередные санкции. Откровенно говоря, россияне сейчас мало реагируют на такие заявления. Мы привыкли жить в режиме ограничений с 2014 года, научились преодолевать санкции. Это просто ухудшает атмосферу наших двусторонних отношений. Вряд ли американцы добьются поставленных целей. Что касается дела Навального, то там вообще не понятно, за что вводятся санкции. Человек жив-здоров, не был отравлен, принимал какие-то психотропные препараты, которые ему непонятно кто выписывал. Скорее всего, это было за границей. Не было никакого решения суда о том, что он был отравлен. Ни один запрос с российской стороны в прокуратуру Германии не был принят. И ни одного ответа на наши запросы получено не было. Всё это делается для того, чтобы дать понять, что американцы не дадут России спуску ни по одной проблеме», - заявил собеседник НСН.

Всё это Джабаров назвал вмешательством во внутренние дела России. При этом он подчеркнул, что санкции вряд ли нанесут Москве какой-то вред.

«Ну, закроют они кому-то въезд. Я думаю, что у нас в России большинство людей никогда не были в США и не хотят там бывать. Это больше носит характер показательного наказания. Откровенно говоря, они ничего конкретного за собой не несут. Американцы сами не могут понять, когда они слезут с санкционной иглы. Мне кажется, что им самим надоело штамповать санкции, но они пока не могут отказаться от своей политики в отношении России», - резюмировал Джабаров.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе. Под ограничительные меры подпали генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

