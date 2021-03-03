МИД Росcии: США играют с огнем

По ее словам, Россия ответит на санкции, «исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.

