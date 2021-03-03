МИД Росcии: США играют с огнем

В МИД России прокомментировали новые санкции Вашингтона, назвав их «враждебным антироссийским выпадом», говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Там призвали американские власти «не играть с огнем». «Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела», — прокомментировала официального представителя российского ведомства Мария Захарова.

Стало известно, кого коснутся новые санкции США из-за Навального

По ее словам, Россия ответит на санкции, «исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МИД РФСанкции США
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