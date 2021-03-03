МИД Росcии: США играют с огнем
В МИД России прокомментировали новые санкции Вашингтона, назвав их «враждебным антироссийским выпадом», говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Там призвали американские власти «не играть с огнем». «Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела», — прокомментировала официального представителя российского ведомства Мария Захарова.
По ее словам, Россия ответит на санкции, «исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.
Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru