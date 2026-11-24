Путин заявил о продолжении атак на российские НПЗ и анонсировал ответные меры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ, несмотря на призыв главы США Дональда Трампа воздержаться от этого. При этом ответные действия Москвы неизбежны. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.
Путин поручил продолжить системную работу по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса. На профильном совещании он предложил дополнительно обсудить меры безопасности на нефтеперерабатывающих предприятиях, в том числе для специалистов предприятий.
Президент добавил, что эскалация, которую начала Украина в начале июня и рассчитанная, по публичным заявлениям, на 40 дней, не способна нанести РФ критический ущерб.
Недавно вице-премьер Александр Новак требовал максимально быстро восстанавливать НПЗ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Подмосковье опрокинулся автобус с 13 детьми 24 ноября
- Адвокат уточнила, нужно ли согласие второго родителя на выезд ребенка за границу
- Шереметьево обслуживает рейсы по скорректированному расписанию из-за снегопада
- Психолог объяснил, как бороться с раздражающими звуками
- Психолог назвал симптомы игровой зависимости от GTA VI
- Трамп проведет переговоры с генсеком НАТО Рютте во Флориде
- «Не ставим точку»: Как отмена концерта Jay Sean ударит по репутации Say Agency
- Социолог объяснила, почему пожилые смотрят телевизор больше молодежи
- Путин заявил о продолжении атак на российские НПЗ и анонсировал ответные меры
- Захарова иронично призвала Европу готовиться к новым расходам на Украину