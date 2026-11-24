Путин поручил продолжить системную работу по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса. На профильном совещании он предложил дополнительно обсудить меры безопасности на нефтеперерабатывающих предприятиях, в том числе для специалистов предприятий.



Президент добавил, что эскалация, которую начала Украина в начале июня и рассчитанная, по публичным заявлениям, на 40 дней, не способна нанести РФ критический ущерб.



Недавно вице-премьер Александр Новак требовал максимально быстро восстанавливать НПЗ.

