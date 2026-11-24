Депутат Ким предложила заложить в бюджет РФ зарплату матерям на уровне МРОТ
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Марина Ким предложила предусмотреть в федеральном бюджете деньги на выплату в размере не менее одного МРОТ матерям. О своей идее она рассказала Life.ru.
По ее мнению, господдержка должна учитывать не только потребности малышей, но и труд женщин, которая их воспитывает. Политик объяснила, что считает бюджет недостаточно справедливым, поскольку в нем не полностью учтены интересы мам. Расходы на социальные и жилищные программы повысили почти на 261 млрд рублей, но этого мало, добавила парламентарий.
Также депутат сообщила о необходимости пересмотреть налоговую нагрузку на граждан с небольшими доходами и малый бизнес. Речь идет о распространении налога на сверхдоходы на банковский сектор. По оценке Ким, их прибыль в 2026-м может превысить 4 трлн рублей.
Еще Ким выступила за изменение прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предложила ставку 25% для годовых доходов от 250 до 500 млн рублей и 35% — для заработков свыше 500 млн (сейчас максимум — 22%).
Инициатива связана с двумя предложениями Ким — «Маминой зарплатой» и «Маминым ОКВЭД» с особыми условиями для женщин-предпринимателей с детьми. Она убеждена, что в основе социальной политики должна быть мать.
Ранее НСН уже рассказывала об идее с материнской заработной платой за каждого ребенка в возрасте от трех лет.
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