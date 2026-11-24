Специалист уточнила, что за «телевизионной» проблемой стоят более серьезные социальные и психологические процессы. Для старшего поколения ТВ часто остается способом борьбы с одиночеством и социальной изоляцией.



Также после выхода на пенсию многие переживают кризис идентичности. Они больше не нужны в том качестве, в котором были важны десятилетиями. Третья причина — накопленные стресс и усталость.



При этом чрезмерный просмотр телевизора может снижать когнитивные функции. Для их сохранения необходимо создавать и искать возможности для общения, занятий интересными делами, получения новых впечатлений и ощущения востребованности.

