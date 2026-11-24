Социолог объяснила, почему пожилые смотрят телевизор больше молодежи
Основная аудитория линейного телевидения сегодня — люди старшего возраста. Такая тенденция связана с одиночеством, потерей социальной роли и стрессом. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор социологических наук, профессор РТУ МИРЭА Светлана Барматова.
Специалист уточнила, что за «телевизионной» проблемой стоят более серьезные социальные и психологические процессы. Для старшего поколения ТВ часто остается способом борьбы с одиночеством и социальной изоляцией.
Также после выхода на пенсию многие переживают кризис идентичности. Они больше не нужны в том качестве, в котором были важны десятилетиями. Третья причина — накопленные стресс и усталость.
При этом чрезмерный просмотр телевизора может снижать когнитивные функции. Для их сохранения необходимо создавать и искать возможности для общения, занятий интересными делами, получения новых впечатлений и ощущения востребованности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Подмосковье опрокинулся автобус с 13 детьми 24 ноября
- Адвокат уточнила, нужно ли согласие второго родителя на выезд ребенка за границу
- Шереметьево обслуживает рейсы по скорректированному расписанию из-за снегопада
- Психолог объяснил, как бороться с раздражающими звуками
- Психолог назвал симптомы игровой зависимости от GTA VI
- Трамп проведет переговоры с генсеком НАТО Рютте во Флориде
- «Не ставим точку»: Как отмена концерта Jay Sean ударит по репутации Say Agency
- Социолог объяснила, почему пожилые смотрят телевизор больше молодежи
- Путин заявил о продолжении атак на российские НПЗ и анонсировал ответные меры
- Захарова иронично призвала Европу готовиться к новым расходам на Украину