«Философская дихотомия»: Бас-гитарист «Аффинажа» рассказал о новом альбоме группы
В интервью НСН Сергей Шиляев из группы «Аффинаж» раскрыл подробности создания нового альбома и рассказал, какие сюрпризы ждут поклонников на концерте в Москве.
В воскресенье, 29 ноября, группа «Аффинаж» выступит в Москве в клубе Base с презентацией нового альбома «Снаружи мажор внутри минор». Он стал девятой номерной пластинкой коллектива, и вышел после трехлетней паузы. Сооснователь группы, бас-гитарист Сергей Шиляев в интервью НСН объяснил, чем был вызван такой перерыв, поделился историями о процессе создания альбома, а также рассказал о ближайшем выступлении и недавней коллаборации с 25/17.
– В воскресенье вы выступаете с новым материалом в Москве. Чем-то планируете удивить публику?
– Из того, что мы раньше никогда не делали, – у нас будет новая интерактивная работа с визуалом. Люди смогут увидеть себя на большом экране и ощутить себя частью исторического события. Ну, а главным, пожалуй, станет следующее - обычно когда люди приходят к нам на meet & greet (встреча с артистами перед концертом – прим. НСН), мы с ними общаемся, и они ждут от нас старых песен, старых хитов. Конечно, мы их тоже исполняем на концерте. У нас песни с нового альбома «вживлены» между главными хитами коллектива, чтобы люди тоже чувствовали себя причастными. Но в таком обрамлении новый альбом для многих расцветает неожиданными красками. И то, что в записи, на первый взгляд, показалось чем-то чуждым, непривычным, – на концерте раскрывается. И мы сами удивляемся, как это происходит с такими песнями, как «Я ничего не знаю о тусовках», «Снаружи мажор внутри минор», «Тень» и особенно – «Гори». Она вообще несет настоящий катарсис в финале концерта.
– В ноябре у вас вышел совместный трек «Сон» с 25/17 на их новом альбоме. Стоит ли фанатам ждать Андрея Бледного на сцене в клубе Base?
– Хотелось бы, конечно, ответить, что да. Но вынужден ответить – нет. Мы не репетировали этот номер. И это трек с новой пластинки 25/17, а мы в нем выступаем как гости. Поэтому, думаю, когда парни будут презентовать свой альбом, и если они нас пригласят, тогда обязательно исполним эту песню вместе. Плюс это такая вещь, которую хочется достойно подать людям, а это требует подготовки.
– А как вообще вы появились в песне «Сон»? В недавнем интервью Андрей Бледный рассказал, что «Аффинаж» исполнил припев не так, как он задумывал изначально, а был переработан вашим товарищем и вокалистом коллектива Михаилом Калининым.
– Я сам не принимал участие в записи. Но обычно Андрей Александрович просто предлагает текст, и доверяет нам и, в частности, Мише, чтобы он работал над вокальной партией самостоятельно. Насколько я знаю, то, что Миха изобразил, это его прочтение Андрюхиного текста.
– Давайте теперь к вашему новому альбому. Он ждал своего появления три года, с чем это связано?
– В основном это связано с переменами в составе. Один из ключевых музыкантов коллектива Саша Ом нас покинул. Наше расставание проходило в течение года, даже чуть больше, и атмосфера была не совсем подходящая для того, чтобы делать новую пластинку. Как только мы решили этот вопрос, альбом буквально выскочил – очень быстро, споро и весело.
– Пластинка называется «Снаружи мажор внутри минор», это явно метафора. Связано ли это с вашим мироощущением?
– Это, скорее, связано даже с двойственностью человеческого бытия. И с тем, что не все обязательно так, как кажется на первый взгляд. И многие песни с нового альбома как раз и посвящены этой философской дихотомии. В свое время один из наших слушателей, – профессиональный дирижёр высокого класса, – сказал, что иногда не улавливает в наших песнях переход из минора в мажор, как будто они существуют сразу в двух мирах. Мне это показалось очень красивым и знаковым определением нашей музыки. И как только представилась возможность, это определение мы вынесли в заглавие пластинки.
– После выхода нового альбома вы сказали, что за три года многое изменилось, и альбом отразил эти перемены. Какая песня на пластинке стала для вас самым точным «зеркалом» этих перемен?
– Прежде уточню, что мы говорим не о самой любимой песне для меня лично. Но вот именно показательной в плане вашего вопроса стали песни «Бес» и «Мальчик». Мы начинали над ними работать еще в 2024 году, так сказать, старым составом. И работа не шла ни в какую. Мы мучились и просто не знали, что делать с этими композициями. И в какой-то момент от отчаяния просто бросили, и оставили их до лучших времен. И как только все перемены в нашем коллективе произошли, все устаканилось, мы закончили работу над этими песнями буквально за несколько дней. Песни по сути остались теми же, что были два года назад, но поменялись оптика, подход, и главное – внутренняя атмосфера в коллективе оздоровилась. Сейчас эти песни – жемчужины что альбома, что концертной программы.
Плюс песни, которые начинают и завершают альбом, – «Сколько людей» и «Гори», – тоже имеют показательную историю. Альбом уже был на стадии сведения, когда мы их сочинили. На каждую композицию ушло по одной-две репетиции. Так быстро мы материал никогда не делали. Группа сейчас сильно заряжена на создание новой музыки.
– В недавнем интервью НСН Бранимир рассказал о вашей «тусовке» с 25/17, «Саградой», Александром Ф. Скляром, которая чудесным образом сложилась на российской сцене. Как вообще она образовалась и как бы вы её охарактеризовали?
– Прежде всего, это компания друзей. По музыке мы, конечно же, очень сильно разные. Это совершенно не так, как когда-то, скажем, в 90-е в Бристоле группы типа Massive Attack, Portishead и Tricky общались между собой и при этом играли схожую по звучанию и настроению музыку. У нас, естественно, музыка кардинально разная. Когда мы только начинали, то пытались влиться в какие-то тусовки. И нас отовсюду отфутболивали, никто нас не принимал. Для кого-то мы были слишком инди, для кого-то, напротив, «слишком мужики». И так, со временем, у нас сложилась своя околомузыкальная компания. Сюда, кстати, можно также отнести Рича (рэпер Ричард Семашков – прим. НСН), хотя он сейчас больше занимается общественной деятельностью, и Костю Кулясова (лидер группы «АнимациЯ» – прим. НСН).
При том, что наша музыка разная, какие-то жизненные установки, ценности, взгляд на творчество и жизнь в целом у нас оказались схожие. Плюс – мы просто искренне любим разную музыку. Например, когда мы созваниваемся с Андреем Бледным, то можем обсудить лучшие релизы Кайли Миноуг и худшие треки каких-нибудь андеграундных рэперов. Нам просто друг с другом интересно.
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