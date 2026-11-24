– В ноябре у вас вышел совместный трек «Сон» с 25/17 на их новом альбоме. Стоит ли фанатам ждать Андрея Бледного на сцене в клубе Base?

– Хотелось бы, конечно, ответить, что да. Но вынужден ответить – нет. Мы не репетировали этот номер. И это трек с новой пластинки 25/17, а мы в нем выступаем как гости. Поэтому, думаю, когда парни будут презентовать свой альбом, и если они нас пригласят, тогда обязательно исполним эту песню вместе. Плюс это такая вещь, которую хочется достойно подать людям, а это требует подготовки.

– А как вообще вы появились в песне «Сон»? В недавнем интервью Андрей Бледный рассказал, что «Аффинаж» исполнил припев не так, как он задумывал изначально, а был переработан вашим товарищем и вокалистом коллектива Михаилом Калининым.

– Я сам не принимал участие в записи. Но обычно Андрей Александрович просто предлагает текст, и доверяет нам и, в частности, Мише, чтобы он работал над вокальной партией самостоятельно. Насколько я знаю, то, что Миха изобразил, это его прочтение Андрюхиного текста.

– Давайте теперь к вашему новому альбому. Он ждал своего появления три года, с чем это связано?

– В основном это связано с переменами в составе. Один из ключевых музыкантов коллектива Саша Ом нас покинул. Наше расставание проходило в течение года, даже чуть больше, и атмосфера была не совсем подходящая для того, чтобы делать новую пластинку. Как только мы решили этот вопрос, альбом буквально выскочил – очень быстро, споро и весело.

– Пластинка называется «Снаружи мажор внутри минор», это явно метафора. Связано ли это с вашим мироощущением?

– Это, скорее, связано даже с двойственностью человеческого бытия. И с тем, что не все обязательно так, как кажется на первый взгляд. И многие песни с нового альбома как раз и посвящены этой философской дихотомии. В свое время один из наших слушателей, – профессиональный дирижёр высокого класса, – сказал, что иногда не улавливает в наших песнях переход из минора в мажор, как будто они существуют сразу в двух мирах. Мне это показалось очень красивым и знаковым определением нашей музыки. И как только представилась возможность, это определение мы вынесли в заглавие пластинки.

– После выхода нового альбома вы сказали, что за три года многое изменилось, и альбом отразил эти перемены. Какая песня на пластинке стала для вас самым точным «зеркалом» этих перемен?

– Прежде уточню, что мы говорим не о самой любимой песне для меня лично. Но вот именно показательной в плане вашего вопроса стали песни «Бес» и «Мальчик». Мы начинали над ними работать еще в 2024 году, так сказать, старым составом. И работа не шла ни в какую. Мы мучились и просто не знали, что делать с этими композициями. И в какой-то момент от отчаяния просто бросили, и оставили их до лучших времен. И как только все перемены в нашем коллективе произошли, все устаканилось, мы закончили работу над этими песнями буквально за несколько дней. Песни по сути остались теми же, что были два года назад, но поменялись оптика, подход, и главное – внутренняя атмосфера в коллективе оздоровилась. Сейчас эти песни – жемчужины что альбома, что концертной программы.

Плюс песни, которые начинают и завершают альбом, – «Сколько людей» и «Гори», – тоже имеют показательную историю. Альбом уже был на стадии сведения, когда мы их сочинили. На каждую композицию ушло по одной-две репетиции. Так быстро мы материал никогда не делали. Группа сейчас сильно заряжена на создание новой музыки.