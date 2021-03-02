В Германии ждут «безболезненных» антироссийских санкций из-за Навального

«Мне кажется, что Европейский союз не будет вводить секторальные санкции против российской экономики, отделается символическими санкциями против российских силовиков, которых будут винить в причастности к аресту Навального. Таким образом, Евросоюз сохранит свое лицо, так как ранее он объявил во всеуслышание, что санкции вводить будет, что вопрос Навального для него принципиальный – это права человека, это либеральные ценности, это правовое государство, поэтому как-то реагировать он должен. Так что Европейский союз введет санкции, но они будут для России безболезненными, только имиджевые», – предположил он.

Также Рар в эксклюзивном интервью НСН назвал позором и извращением отношение Евросоюза к российской вакцине «Спутнику V».

