В Германии ждут «безболезненных» антироссийских санкций из-за Навального
Политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что санкции против России со стороны ЕС будут символическими.
Члены ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального.
Политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что эти санкции будут символическими и безболезненными для России.
«Мне кажется, что Европейский союз не будет вводить секторальные санкции против российской экономики, отделается символическими санкциями против российских силовиков, которых будут винить в причастности к аресту Навального. Таким образом, Евросоюз сохранит свое лицо, так как ранее он объявил во всеуслышание, что санкции вводить будет, что вопрос Навального для него принципиальный – это права человека, это либеральные ценности, это правовое государство, поэтому как-то реагировать он должен. Так что Европейский союз введет санкции, но они будут для России безболезненными, только имиджевые», – предположил он.
Также Рар в эксклюзивном интервью НСН назвал позором и извращением отношение Евросоюза к российской вакцине «Спутнику V».
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