«Не достигает своих целей». Песков оценил политику санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать еще не введённые санкции неуместно, сообщает ТАСС.

Комментируя информацию агентства Reuters о том, что власти США могут объявить о новых санкциях в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального он отметил, что в Кремле не намерены ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, «когда и какие рестрикции будут вводиться».

«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость... наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели... не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел», - добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «цели подобная политика не достигает».

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовятся ввести новые санкции против России, передаёт Ura.ru. Американские журналисты заявили, что решение о расширении санкционного пакета может быть принято уже 2 марта.

