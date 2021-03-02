«Не достигает своих целей». Песков оценил политику санкций против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать еще не введённые санкции неуместно, сообщает ТАСС.
Комментируя информацию агентства Reuters о том, что власти США могут объявить о новых санкциях в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального он отметил, что в Кремле не намерены ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, «когда и какие рестрикции будут вводиться».
«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость... наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели... не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел», - добавил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что «цели подобная политика не достигает».
Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовятся ввести новые санкции против России, передаёт Ura.ru. Американские журналисты заявили, что решение о расширении санкционного пакета может быть принято уже 2 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 565 / сут.
Умерли
86 896+441 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+14 966 / сут.
- «Не достигает своих целей». Песков оценил политику санкций против России
- Более 50 школьников в Красноярске госпитализировали с пищевым отравлением
- Российские производители договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца
- Зрители выберут российского участника «Евровидения-2021» 8 марта
- Зампрокурора на транспорте Москвы объявлен в международных розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru