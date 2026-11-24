Лидер группы «Пилот» призвал не судить Шамана по сценическому образу
Лидер группы «Пилот» Илья Черт объяснил РЕН ТВ, что важно отличать сценический образ Шамана (Ярослава Дронова) от его личности.
По его мнению, позиционировать себя можно как угодно. Однако это роль, и надо отличать, например, актера Михаила Боярского от Д'Артаньяна. Собеседник добавил, что его коллега позиционирует себя как патриота, но реальное чувство любви к Родине определяется не столько словами, сколько поступками.
В эпатажных образах и выступлениях певца нет ничего необычного, уверен Черт. Артист живет тем, что эпатирует публику, а шокирование — часть его профессии. Лидер «Пилота» не видит в этом ничего ужасного.
Ранее Шаман показал новые штаны с подсветкой в виде триколора и назвал такую одежду «окном в мир фантазий».
Недавно Ярослав Дронов заявил, что отказывается прощать уехавших из России артистов.
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