По его мнению, позиционировать себя можно как угодно. Однако это роль, и надо отличать, например, актера Михаила Боярского от Д'Артаньяна. Собеседник добавил, что его коллега позиционирует себя как патриота, но реальное чувство любви к Родине определяется не столько словами, сколько поступками.



В эпатажных образах и выступлениях певца нет ничего необычного, уверен Черт. Артист живет тем, что эпатирует публику, а шокирование — часть его профессии. Лидер «Пилота» не видит в этом ничего ужасного.



Ранее Шаман показал новые штаны с подсветкой в виде триколора и назвал такую одежду «окном в мир фантазий».



Недавно Ярослав Дронов заявил, что отказывается прощать уехавших из России артистов.

