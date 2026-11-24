Захарова иронично призвала Европу готовиться к новым расходам на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости найти дополнительные средства для продолжения боевых действий.
Она посоветовала странам Евросоюза — «ЕСовским буратинам» — готовиться к новым расходам.
Ранее Зеленский говорил, что в следующем году Киеву потребуется не менее €115 млрд для продолжения боевых действий. По его словам, Украина рассчитывает получить от западных партнеров €90 млрд, поэтому оставшиеся €25 млрд еще предстоит найти.
До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывал Европу тратить деньги на экономику, а не на украинский конфликт.
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