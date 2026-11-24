Она посоветовала странам Евросоюза — «ЕСовским буратинам» — готовиться к новым расходам.



Ранее Зеленский говорил, что в следующем году Киеву потребуется не менее €115 млрд для продолжения боевых действий. По его словам, Украина рассчитывает получить от западных партнеров €90 млрд, поэтому оставшиеся €25 млрд еще предстоит найти.



До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывал Европу тратить деньги на экономику, а не на украинский конфликт.

