«Ни черта не понимают». В России оценили отказ США от санкций против Германии

«Решение не вводить санкции сейчас вполне разумно. Причина этого банальная – вы можете выстрелить в своего союзника лишь раз, потому что второй раз вы будете стрелять уже в своего врага. Если США введут санкции против немецких компаний, они как минимум развяжут мощное торговое противостояние. Насколько сейчас США смогут потянуть это противостояние – вопрос открытый. Безусловно, экономика Германии меньше американской, но и американские компании ориентируются на достаточно большой немецкий рынок. Так что отказ от санкций против Германии даже ожидаем», - сказал Фролов.

Он напомнил, что европейские компании вложили в строительство газопровода порядка 5 миллиардов долларов и совершенно не готовы отказываться от этих инвестиций.

Тем более, что сами американские санкции против газопровода во многом обусловлены внутриполитической ситуацией в США, отметил замгендиректора Института национальной энергетики.

«Усиление санкционного давления на проект газопровода в США проводили люди, которые больше думали о текущей политической конъюнктуре внутри США, чем о международной политике, в том числе и потому, что в этой политике они ни черта не понимают», - добавил он.

Что же касается возможности того, что Германия после ввода газопровода будет отстаивать интересы Украины и требовать от России прокачки газа через эту страну, то Фролов назвал эти предположения «нездоровыми фантазиями».

«Это нездоровая фантазия. Такого не может быть. Какое дело Германии до Украины? Украина для них – уже просто бремя, от которого хочется избавиться, потому что проблемы не решаются, пытались заработать политический капитал – не получилось, и эта история тянется тяжелым грузом за ними. И вообще, давайте представим – Германия будет давить на Россию за то, что Россия дает зарабатывать Германии те деньги, которые раньше зарабатывала Украина. Как можно представить, что Германия не захочет заработать те деньги, которые она зарабатывает?» - иронизирует эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства газопровода, отметив, что Россию «хотят заставить платить» за геополитический проект Запада на Украине.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предложил Украине отказаться от советской газотранспортной системы в рамках программы декоммунизации.

