По словам главы государства, ситуация на профильном отечественном рынке находится под контролем. Свою оценку он озвучил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.



Ранее НСН сообщала, что бензин на независимых АЗС успел подешеветь на 20% по сравнению с пиковыми значениями сентября нынешнего года: до 93 рублей за литр АИ-95 и до 84 рублей за АИ-92.

