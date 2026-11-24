Путин заявил о стабилизации цен на бензин в России
После пиковых значений в начале октября цены на бензин в большинстве регионов РФ в целом стабилизировались. Об этом рассказал президент Владимир Путин, уточняет RT.
По словам главы государства, ситуация на профильном отечественном рынке находится под контролем. Свою оценку он озвучил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Ранее НСН сообщала, что бензин на независимых АЗС успел подешеветь на 20% по сравнению с пиковыми значениями сентября нынешнего года: до 93 рублей за литр АИ-95 и до 84 рублей за АИ-92.
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