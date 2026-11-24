«Не ставим точку»: Как отмена концерта Jay Sean ударит по репутации Say Agency
Сегодня концерты западных звезд часто отменяются не по вине организаторов, а из-за политической обстановки, сказал НСН Павел Рудченко. Надежда Соловьева заявила НСН, что агентство Say Agency сможет восстановить репутацию, вернув деньги за билеты.
Отмена концертов американского рэпера Канье Уэста и британского исполнителя Jay Sean — не повод хоронить репутацию агентства Say Agency, особенно учитывая его активное стремление возместить убытки. Об этом НСН заявил музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.
В России отменили концерт автора хита Ride It — британского певца Jay Sean. Его приезд анонсировало агентство Say Agency, которое так и не смогло привезти в Россию американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. О приезде артиста организаторы объявили ещё в мае — выступления были запланированы на 17 и 18 декабря в концертном зале «Москва». Утверждается, что шоу отменили буквально на днях, а зрителям уже начали возвращать деньги. Продажа билетов на сайтах Say Agency на данный момент не ведется, при этом на сайте концертного зала на момент подготовки материала все еще размещен анонс выступления, на которое можно приобрести билет, убедилась «Национальная служба новостей».
Рудченко отметил, что привоз западных звезд в Россию сегодня — слишком рискованное занятие.
«Если агентство специализируется лишь на привозе западных артистов, ему остается только посочувствовать, потому что сейчас не лучшее время для этого. Очень часто отменяются мероприятия западных звезд, причем не только из-за российских прокатчиков и организаторов. Причин для отмены концертов может быть очень много. Сейчас наименее рискованное занятие — возить российских артистов внутри самой России. Однако, хоть привоз западных артистов в Россию и рискованное дело, кто-то должен им заниматься. Если агентство Say Agency действительно не виновато, то это просто очередной провал, который находится рядом с громким скандалом. Отчаиваться не стоит — если у команды есть серьезные цели и достаточное финансирование, то они прекрасно будут дальше работать, привозить других артистов, ничего страшного здесь нет», — сказал Рудченко.
Собеседник НСН добавил, что часто выступления могут отменяться по политическим мотивам.
«Дополнительным фактором риска может стать отношение западных артистов к проведению Россией спецоперации на Украине. Нужно следить за заявлениями мировых политических лидеров, очень много внешнеполитических факторов влияют на возможность проведения того или иного выступления артиста. Кроме того, мы сейчас видим, что западный мир не готов видеть российских артистов, идет определенная русофобия. Что же касается самого агентства, повторюсь, я бы не стал ставить точку. Судя по последним заявлениям, Say Agency возвращает деньги за билеты, не прячется, не банкротится, не создает какие-то хитрые схемы по выводу средств», — подчеркнул продюсер.
Вспоминая о провале Say Agency с концертом Канье Уэста, Рудченко указал на то, что агентство изначально поставило перед собой невыполнимую задачу.
«Учитывая, как агентство Say Agency сумбурно и непонятно пыталось организовать приезд Канье Уэста, уже изначально были видны все предпосылки к тому, что это мероприятие не получится. Не понимаю, для чего они ввязались в изначально нереализуемый проект. С Jay Sean мы видим, что они начали подготовку более чем за полгода, это вполне реальное время для того, чтобы хорошо подготовиться к мероприятию. Здесь нельзя говорить о системной ошибке работы специалистов агентства, это вполне реализуемая задача. Не знаю причины, по которой сорвалось его выступление, вполне могли повлиять какие-то политические моменты, могли не согласовать какой-то бытовой момент», — заявил собеседник НСН.
В свою очередь основатель концертного агентства SAV Entertainment Надежда Соловьева отметила НСН, что восстановить репутацию Say Agency сможет, лишь отдав деньги за билеты на все концерты.
«Say Agency, чтобы восстановить репутацию, надо либо менять артистов, либо сначала решать все организационные вопросы, а потом делать концерты. Но начать надо с возврата всех денег зрителям за отмененный концерт Канье Уэста, а также за концерты Jay Sean, даже если отмена произошла не по их вине. Это их прямая человеческая и юридическая обязанность», — заключила она.
Ранее гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев заявил, что деятельность недобросовестных концертных промоутеров надо пресекать на законодательном уровне. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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