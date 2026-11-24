Отмена концертов американского рэпера Канье Уэста и британского исполнителя Jay Sean — не повод хоронить репутацию агентства Say Agency, особенно учитывая его активное стремление возместить убытки. Об этом НСН заявил музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.

В России отменили концерт автора хита Ride It — британского певца Jay Sean. Его приезд анонсировало агентство Say Agency, которое так и не смогло привезти в Россию американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. О приезде артиста организаторы объявили ещё в мае — выступления были запланированы на 17 и 18 декабря в концертном зале «Москва». Утверждается, что шоу отменили буквально на днях, а зрителям уже начали возвращать деньги. Продажа билетов на сайтах Say Agency на данный момент не ведется, при этом на сайте концертного зала на момент подготовки материала все еще размещен анонс выступления, на которое можно приобрести билет, убедилась «Национальная служба новостей».

Рудченко отметил, что привоз западных звезд в Россию сегодня — слишком рискованное занятие.

«Если агентство специализируется лишь на привозе западных артистов, ему остается только посочувствовать, потому что сейчас не лучшее время для этого. Очень часто отменяются мероприятия западных звезд, причем не только из-за российских прокатчиков и организаторов. Причин для отмены концертов может быть очень много. Сейчас наименее рискованное занятие — возить российских артистов внутри самой России. Однако, хоть привоз западных артистов в Россию и рискованное дело, кто-то должен им заниматься. Если агентство Say Agency действительно не виновато, то это просто очередной провал, который находится рядом с громким скандалом. Отчаиваться не стоит — если у команды есть серьезные цели и достаточное финансирование, то они прекрасно будут дальше работать, привозить других артистов, ничего страшного здесь нет», — сказал Рудченко.