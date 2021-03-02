США прекратят оказание помощи РФ из-за Навального

Как заявили в Госдепартаменте США, американская сторона прекратит оказание помощи РФ, за исключением срочной гуманитарной. Также США отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или какой-либо финансовой помощи.

Также в Госдепе сообщили, что Россия будет выведена из списка стран, в которые разрешена продажа и экспорт вооружений.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратят программы иностранного военного финансирования, в которых участвует РФ.

Ранее США вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций. В санкционный список попали представители администрации президента, главы ФСБ, ФСИН и Генпрокуратуры, замглавы Минобороны.

