«Игра на выжидание»: Россия и ЕС подсчитывают потери от санкционной войны

«Газохранилища наполнены почти на 60%. Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, а газовый кран будет перекрыт, будет тяжелый экономический кризис, который затронет Германию», - передает информационное агентство РИА Новости его слова.

До этого о вреде антироссийских санкций на экономику Германии говорил и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Видимо, в этой связи, некоторые западные страны пытаются «налаживать отношения» с Россией. Однако в ЕС все же считают, что это сыграет с союзом злую шутку. Так, аналитик Эоин Дреа в статье журнала Foreign Policy не исключила, что желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Москвой может привести к повышению в ЕС роли стран Восточной Европы во главе с Польшей. Она считает, что такое смещение баланса сил на восток может снизить возможности Евросоюза в достижении консенсуса при принятии решений. По мнению Дреа, если страны Восточной Европы не смогут преодолеть «бездействие» Франции и Германии в украинском вопросе, они перейдут к более тесному сотрудничеству с США и Великобританией.