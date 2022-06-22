«Игра на выжидание»: Россия и ЕС подсчитывают потери от санкционной войны
В США войну санкций между Россией и Западом уже называют испытанием на выносливость.
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины может превратиться «в состязание на выносливость» между РФ и ЕС, назвав ее «игрой на выжидание». По его словам, эта выносливость будет определяться тем, какие потери готовы нести обе стороны.
Однако некоторые представители западных стран считают, что «бумеранг санкций» ударит и по ним. Так, министр экономики и климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек предположил, что из-за изменений в энергетическом секторе экономическая ситуация в стране может стать «хуже, чем в пандемию COVID», и возникнет длительный кризис, после которого некоторые предприятия перестанут существовать.
«Газохранилища наполнены почти на 60%. Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, а газовый кран будет перекрыт, будет тяжелый экономический кризис, который затронет Германию», - передает информационное агентство РИА Новости его слова.
До этого о вреде антироссийских санкций на экономику Германии говорил и немецкий канцлер Олаф Шольц.
Видимо, в этой связи, некоторые западные страны пытаются «налаживать отношения» с Россией. Однако в ЕС все же считают, что это сыграет с союзом злую шутку. Так, аналитик Эоин Дреа в статье журнала Foreign Policy не исключила, что желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Москвой может привести к повышению в ЕС роли стран Восточной Европы во главе с Польшей. Она считает, что такое смещение баланса сил на восток может снизить возможности Евросоюза в достижении консенсуса при принятии решений. По мнению Дреа, если страны Восточной Европы не смогут преодолеть «бездействие» Франции и Германии в украинском вопросе, они перейдут к более тесному сотрудничеству с США и Великобританией.
В то же время некоторые аналитики придерживаются мнения о том, что от санкционной борьбы между Западом и Россией может пострадать весь мир. Так, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что усиление голода в мире началось задолго до украинского кризиса и санкций, но ограничения для агробизнеса усугубляют эту ситуацию.
«Согласие в мире позволяло хотя бы частично решать эту проблему. До 2030 года намечены были мероприятия, нацеленные на то, чтобы уменьшить число людей, которые голодают или недоедают. Чтобы выбраться из кризиса, надо создать нормальные условия для бизнеса», - добавил он.
Эксперт ТПП Рустам Танкаев также заметил, что новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель. При этом он считает, что Москве санкции уже безразличны.
«Вся эта возня с санкциями против России, Ирана и Венесуэлы привела к тому, что на мировом рынке нефти сейчас серьезный дефицит. Равновесная цена нефти, если спрос и предложение соответствуют друг другу, составляет $70 за баррель, а мы сейчас наблюдаем колебания цены вокруг $120. Это означает, что нефти на мировом рынке резко не хватает. В этой ситуации вводить санкции против поставок нефти из России было полным сумасшествием», - подчеркнул он в беседе с «Радиоточкой НСН».
Серьезные мировые экономические проблемы пророчит и президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В эфире НСН он рассказал, какие страны из-за антироссийских санкций затронет мировой дефолт.
«Думаю, что, если будет продолжаться принятая сейчас политика и санкции в отношении России, дефолт возможен в 70, а, может быть, и в большем количестве государств. Конечно, в первую очередь это касается стран Европейского союза, Великобритании и тех, которые зависят от энергоносителей из России и из ряда других стран. Я думаю, что очень сложная ситуация в первую очередь будет в странах Африки и некоторых государствах Азии. Это беда не России, а тех стран, которые реагируют на нашу спецоперацию, они и привели экономику в такое состояние», - заявил он.
В то же время в России также отмечают негативное влияние санкций на экономику страны. Даже президент РФ Владимир Путин отметил, что главным направлением удара санкций по России стал запрет на импорт микроэлектроники. По его словам, это связано с тем, что Россия «благополучно за дешево закупала» технологии, продавая свои нефть и газ. При этом он подчеркнул, что благодаря ограничениям РФ теперь должна заниматься развитием собственных инженерных школ.
В российской экономике существую и другие проблемы на фоне санкций. Например, согласно проекту обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту России, стоимость перевозки грузов из Европы в РФ и обратно выросла из-за запрета на въезд российских фур в страны ЕС в четыре-пять раз. Отмечается, что компании импортеры и экспортеры уже переплатили по этой причине примерно 68 миллиардов рублей.
В организации считают, что если ситуация не изменится, допиздержки поставщиков до конца 2022 года составят 265 миллиардов рублей. То есть в целом общая сумма переплат за текущий год может составить 333 миллиарда рублей.
При этом другие специалисты считают, что в войне санкций перевес будет на стороне России. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе «Радиоточкой НСН» заверил, что РФ готовилась к санкциям в отношении нефтяных поставок и ведущих отечественных банков, поэтому особых проблем новый пакет не принесет, но отразится на самой Европе. Он также рассказал, когда Россия справится с последствиями от санкций.
«Года два-три понадобится по основным позициям, по которым мы испытываем проблемы. По многим сферам мы быстро наладим свое производство – по простым видам продукции, организуем параллельный импорт. Для этого понадобятся месяцы – до конца года. По сложным производствам, например, по микроэлектронике, производству железа, компонентой базы, потребуется несколько лет. У нас так устроена страна, к сожалению, что наибольшие результаты получаем в экстремальных условиях, мобилизуя интеллектуальные и физические силы», - предположил он.
Однако эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН отметил, что Запад вводит некоторые санкции против России для галочки. Так, по его словам, в рамках следующего пакета санкций ЕС может сделать российское золото неликвидным, но это никак не отразится на глобальном рынке и золотовалютных резервах страны, так как Россия почти не реализовывала золото в Европе.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия из-за санкций становится в чем-то сильнее.
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