Названы два главных «козыря» России в борьбе с санкциями
Главные «козыри» России в борьбе с западными санкциями – это ее богатство энергоресурсами и продовольствием. Об этом сообщает портал «Гуаньча» со ссылкой на директора отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полина.
По его мнению, сейчас общие показатели экономики РФ, которая эффективно справляется с санкциями, «не имеют никаких проблем».
Полин напомнил, что, когда в Европе значительно выросли цены на газ, России удалось увеличить поставки топлива в Евросоюз на 30% даже в условиях санкций.
Он также добавил, что Россия обладает большими экспортными возможностями по зерну.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись.
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