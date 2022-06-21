Названы два главных «козыря» России в борьбе с санкциями

Главные «козыри» России в борьбе с западными санкциями – это ее богатство энергоресурсами и продовольствием. Об этом сообщает портал «Гуаньча» со ссылкой на директора отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полина.

По его мнению, сейчас общие показатели экономики РФ, которая эффективно справляется с санкциями, «не имеют никаких проблем».