«Кризисное бремя»: ЕС и США несут «ошеломляющие» потери от антироссийских санкций

«Решения направлены против граждан стран Европы, против самой Европы. Россия перестроится – мы же не покупаем, мы продаем. Будем продавать в другие регионы, будем переходить на более глубокую переработку нефти. Кто знает, может быть, благодаря вот этим решениям мы наладим, в конце концов, более глубокую переработку своих ресурсов, тогда мы от этого только выиграем. Санкции уже не работают с точки зрения эмоций. Экономика продолжает функционировать, занятость на рекордных уровнях, доходы в бюджет поступают устойчиво, с профицитом исполняется бюджет», - объяснял депутат.

При этом некоторые эксперты и вовсе допускают отказ Евросоюза от санкций в скором времени. Так, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН отмечал, что ЕС будет вынужден отменять санкции против Центробанка, потому что европейские компании не смогут конвертировать валюту для оплаты газа в рублях.

«В Европе говорят о том, что после введенных санкций им сложно выходить в российскую финансовую систему напрямую. Однако часть контрактов, которые "Газпром" заключал в прошлом году, уже подразумевает мультивалютность, то есть оплату в рублях, например контракты с Молдовой и Сербией. Какие-то контракты даже менять не надо. Но как будет реализован механизм перехода на новые контрактные обязательства… Придется какие-то санкции откручивать назад, потому что европейские компании не смогут нормально конвертировать валюту», - предупреждал он.

Ранее заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Европа «устала выдумывать и придумывать» антироссийские санкции. По его словам, Россия обязательно ответит на новые санкции Европейского союза.

