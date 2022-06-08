«Кризисное бремя»: ЕС и США несут «ошеломляющие» потери от антироссийских санкций
Санкции против России сильно ударили по экономикам ЕС и США, на этом фоне эксперты допускают, что страны начнут «откатывать» ограничения назад.
Американский профессор прикладной экономики Стив Ханке 8 июня заявил, что Евросоюз и США понесут «ошеломляющие» потери от антироссийских санкций. По его словам, издержки России от санкций «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир.
Профессор отметил, что антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы.
«С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные. – ред. НСН) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», - предупредил Ханке.
Он также указал, что запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут крайне негативное и серьезное влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
При этом Ханге подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Штатах якобы спровоцирована действиями России. По его словам, проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Так, после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. На сегодняшний день Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе частичное нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.
Как заявлял президент России Владимир Путин, антироссийские санкции ЕС и США «бьют» по их же экономике и благополучию граждан. По его словам, в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.
«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы… в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе», — говорил глава государства на совещании по экономическим вопросам.
В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявлял, что антироссийские санкции грозят Европе сначала продовольственным, а потом и политическим кризисом, который она может не пережить.
А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркивал, что санкции в отношении нефтяных поставок и ведущих отечественных банков принесут проблемы лишь Европе.
«Решения направлены против граждан стран Европы, против самой Европы. Россия перестроится – мы же не покупаем, мы продаем. Будем продавать в другие регионы, будем переходить на более глубокую переработку нефти. Кто знает, может быть, благодаря вот этим решениям мы наладим, в конце концов, более глубокую переработку своих ресурсов, тогда мы от этого только выиграем. Санкции уже не работают с точки зрения эмоций. Экономика продолжает функционировать, занятость на рекордных уровнях, доходы в бюджет поступают устойчиво, с профицитом исполняется бюджет», - объяснял депутат.
При этом некоторые эксперты и вовсе допускают отказ Евросоюза от санкций в скором времени. Так, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН отмечал, что ЕС будет вынужден отменять санкции против Центробанка, потому что европейские компании не смогут конвертировать валюту для оплаты газа в рублях.
«В Европе говорят о том, что после введенных санкций им сложно выходить в российскую финансовую систему напрямую. Однако часть контрактов, которые "Газпром" заключал в прошлом году, уже подразумевает мультивалютность, то есть оплату в рублях, например контракты с Молдовой и Сербией. Какие-то контракты даже менять не надо. Но как будет реализован механизм перехода на новые контрактные обязательства… Придется какие-то санкции откручивать назад, потому что европейские компании не смогут нормально конвертировать валюту», - предупреждал он.
Ранее заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Европа «устала выдумывать и придумывать» антироссийские санкции. По его словам, Россия обязательно ответит на новые санкции Европейского союза.
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