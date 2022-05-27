«Практически агрессия». Путин оценил давление со стороны недружественных стран

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета российский лидер отметил, что этой непростой международной обстановке особенно очевидны «преимущества интеграционного курса».

«Мы все убеждены, что более тесная интеграция позволит нашим странам стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость, в том числе от политической конъюнктуры», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для них самих, сообщает RT.

