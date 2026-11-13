В сторону Московского региона летели почти 500 беспилотников

Трамвайные диаметры в Москве сократили число машин на дорогах

Около 220 старых домов расселили по программе реновации в Москве с начала года

Мощный ливень обрушится на Москву вечером в пятницу и в ночь на субботу

Советник президента Елена Ямпольская выступила против объединения МХАТа и МХТ

На ВДНХ после реставрации открылась историческая чайная