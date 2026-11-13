Вместо прививки? Как будет работать вакцина-спрей против шести вирусов
Петр Чумаков заявил НСН, что создать и обновлять вакцину с шестью компонентами сложнее, но такая разработка оправдана для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.
Вакцина-спрей против шести вирусов вполне может быть применима, но не станет заменой обычной вакцинации против гриппа, заявил НСН молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.
Российские ученые проводят доклинические исследования новой вакцины, которая должна формировать иммунитет сразу против шести респираторных вирусов. Препарат вводится через нос и содержит антигены трех вариантов вируса гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса. По мнению экспертов, в перспективе такая поливакцина может заменить прививки от гриппа в календаре вакцинации, пишут «Известия». Чумаков уверен, что это вполне реалистично.
«Создание такой вакцины вполне реалистично. Обычно этого не делают, потому что каждый из компонентов требует отдельного тестирования, бывают какие-то неудачные варианты. Когда сразу шесть, получается длительный процесс, чтобы все шесть компонентов работали. Но в принципе это возможно, если потратить усилия на это. И такая вакцина будет вполне оправдана. Главное, что назальная вакцина в виде спрея вспрыскивается в нос, обрабатывается слизистая, которая выступает барьером при респираторной инфекции. Именно в носоглотке происходит заражение, это ворота инфекции. Вакцина нацелена на формирование Т-клеточного иммунитета, в таком случае активируются клетки, которые распознают зараженные клетки в слизистой и их убивают, это не антитела, а специальные клетки. Таким образом не происходит распространение вируса», - отметил он.
По его словам, пока сложно оценить сроки финальной подготовки вакцины, возможны доработки.
«Сроки клинических испытаний зависят от того, как пройдет первый этап. Такие вакцины не так просто дорабатывать, там много компонентов. При этом надо понимать, что штаммы гриппа, например, могут меняться, тогда придется делать другую вакцину, а она состоит из шести компонентов. Если все будет отработано, процесс будет не таким длительным. Пока сложно оценить сроки. Возможно, это вообще не пойдет, окажется слишком невыгодно. Я не думаю, что такая вакцина может заменить прививки от гриппа в календаре вакцинации, если все получится, будет выбор – можно сделать такую или такую. Эта вакцина будет более показана пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, для которых даже слабая инфекция может оказаться фатальной. В остальных случаях можно будет ограничиться вакциной против гриппа», - добавил он.
Новый штамм коронавируса пока не добрался до России, но вероятность того, что россияне с ним столкнутся, высока. И это не должно их пугать. Таким мнением с НСН поделился вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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