Долина намерена вернуться с новой музыкальной программой после годового перерыва

Певица, народная артистка России Лариса Долина планирует вернуться с новой музыкальной программой после перерыва, который займет около года. Об этом исполнительница рассказала в беседе с ТАСС.

Мемы, суды и спектакли: Директор Долиной объяснил паузу в ее гастролях

Долина подчеркнула, что обновление касается музыки. По словам певицы, она намерена поправить здоровье, которое пошатнулось за последние «тяжелые» несколько лет.

Артистка поделилась, что у нее в работе много материала.

«У меня уже много новых песен собралось, я их доделаю, отрепетирую и через годик вернусь с сольными концертами», - отметила Долина.

Ранее певица рассказала, что решила сделать перерыв в концертной деятельности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Сергей Булкин/ТАСС
ТЕГИ:МузыкаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры