Долина намерена вернуться с новой музыкальной программой после годового перерыва
Певица, народная артистка России Лариса Долина планирует вернуться с новой музыкальной программой после перерыва, который займет около года. Об этом исполнительница рассказала в беседе с ТАСС.
Долина подчеркнула, что обновление касается музыки. По словам певицы, она намерена поправить здоровье, которое пошатнулось за последние «тяжелые» несколько лет.
Артистка поделилась, что у нее в работе много материала.
«У меня уже много новых песен собралось, я их доделаю, отрепетирую и через годик вернусь с сольными концертами», - отметила Долина.
Ранее певица рассказала, что решила сделать перерыв в концертной деятельности.
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