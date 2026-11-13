СК: В международный розыск объявили более 1 тысячи иностранных наемников ВСУ

Свыше 1 тысячи иностранных наемников, воевавших против мирного населения Донбасса и российских военнослужащих, были объявлены в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, с 2014 года правоохранители возбудили 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских вооруженных формирований, пишет RT.

«Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте более 4 тысяч наемников из более чем 70 стран. В международный розыск объявлены 1 002 иностранных наемника», - указано в сообщении.

Дела против 323 из них переданы в суд, 284 наемникам уже вынесли обвинительные приговоры.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что с 2022 года на стороне ВСУ в боях поучаствовали не менее 20 тысяч иностранных наемников.

