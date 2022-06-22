СМИ: Польша может перехватить лидерство в ЕС из-за позиции Франции и Германии по России

Аналитик подчеркивает, что о желании Макрона и Шольца вернуться к «обычным партнерским отношениям» с Москвой говорят отсутствие «значительных и оперативных» поставок оружия Киеву, попытки договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. Также о позиции Франции и Германии свидетельствует «долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу».

В то же время Польша заняла лидирующую позицию в поддержке Киева, отмечает РЕН ТВ. Экономика страны — крупнейшая в Восточной Европе и шестая по величине в ЕС, кроме того, Варшава играет главную роль в расширении возможностей центра и востока Европы.

Foreign Policy отмечает, что в случае, если восточноевропейские страны не смогут преодолеть бездействие Франции и Германии, возможен их переход к более тесному сотрудничеству с США и Великобританией, пишет Газета.ру.

