СМИ: Польша может перехватить лидерство в ЕС из-за позиции Франции и Германии по России

Франция и Германия могут уступить лидерство в Евросоюзе странам Восточной Европы во главе с Польшей из-за желания восстановить партнерские отношения с Россией. Таким мнением поделился аналитик Эоин Дреа в своей статье для журнала Foreign Policy.

Как отмечается в материале, позиция президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца спровоцировала увеличение недоверия к Парижу и Берлину со стороны стран восточной части ЕС.

Шольц выразил поддержку мирной политики Меркель в отношении России

Аналитик подчеркивает, что о желании Макрона и Шольца вернуться к «обычным партнерским отношениям» с Москвой говорят отсутствие «значительных и оперативных» поставок оружия Киеву, попытки договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. Также о позиции Франции и Германии свидетельствует «долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу».

В то же время Польша заняла лидирующую позицию в поддержке Киева, отмечает РЕН ТВ. Экономика страны — крупнейшая в Восточной Европе и шестая по величине в ЕС, кроме того, Варшава играет главную роль в расширении возможностей центра и востока Европы.

Foreign Policy отмечает, что в случае, если восточноевропейские страны не смогут преодолеть бездействие Франции и Германии, возможен их переход к более тесному сотрудничеству с США и Великобританией, пишет Газета.ру.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЕвросоюзГерманияФранцияПольша
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