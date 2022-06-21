«Для галочки»: Финансист исключил удар по России из-за санкций ЕС на золото
Золото можно будет продавать в обход санкций через Китай и ОАЭ, отметил в эфире НСН Дмитрий Голубовский.
Евросоюз в рамках следующего пакета санкций может сделать российское золото неликвидным, но это никак не отразится на глобальном рынке и золотовалютных резервах страны, Россия почти не реализовывала золото в Европе, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что золото из РФ может стать новой целью для европейских санкций в рамках следующего пакета ограничений ЕС.
«Они просто сделают российское золото неликвидным в рамках своей финансовой системы. Если бы это играло какую-то роль, то глобальные цены уже начали бы меняться от этого обсуждения. Но они не меняются никак, поэтому на глобальном рынке это не отразится. На наших золотовалютных резервах это тоже не отразится, потому что мы в Европе никак не реализуем… Вообще в Европе нет рынка золота. Он в Лондоне и в Швейцарии. Но Лондон уже эти санкции против нас ввел, поэтому Евросоюз здесь просто для галочки повторяет. Это золото нельзя будет продать в Европе. В Китае и где угодно его продать можно. Также в Дубае его можно будет продать», - сказал Голубовский.
В свою очередь вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил слова Дмитрия Голубовского о том, что золото можно будет продавать через рынки ОАЭ.
«ОАЭ стали своеобразным хабом. Все, кто хочет обойти санкции и купить у России золото, может это сделать через ОАЭ и делают это уже. Тут проблем нет. Но в первую очередь будет интересна позиция азиатских стран. У нас Индия и Китай крупнейший потребитель золота в мире, в первую очередь ювелирного. Поэтому будут ли они готовы покупать наши слитки без Good Delivery… Пока готовы. А наши резервы формируются из нашего российского золота, тут проблем нет», - сказал Вязовский.
Также он обратил внимание, что санкции Евросоюза против российского золота были приняты еще в марте. При этом Вязовский подчеркнул, что Россия не нуждается в золоте из Европы и является самодостаточной золотодобывающей страной.
«Мало кто обратил внимание, но санкции Евросоюза против отечественного золота были приняты еще в марте. Нашим аффинажным заводам, а у нас их всего шесть штук, отменили клеймо Good Delivery. Это такое клеймо, которое ставится на слиток, когда его льют. И слиток получает право продаваться в Европе и США. Но клеймо отменили и путь нашему золоту туда был закрыт. С Европы мы золото практически не завозим, как и какие-то готовые изделия. Мы самодостаточная золотодобывающая страна, у нас больше 300 тонн в год добывается», - резюмировал Вязовский.
Золото является одним из ключевых активов для Центробанка. После начала спецоперации на Украине около $300 млрд золотовалютных активов ЦБ оказались заморожены в соответствии с западными санкциями. В конце марта Минфин США выпустил разъяснения, из которых следует, что любые трансакции с относящимся к ЦБ золотом покрываются санкциями. Приблизительно половина резервов ЦБ хранится именно в золоте.
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