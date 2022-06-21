«Для галочки»: Финансист исключил удар по России из-за санкций ЕС на золото

«ОАЭ стали своеобразным хабом. Все, кто хочет обойти санкции и купить у России золото, может это сделать через ОАЭ и делают это уже. Тут проблем нет. Но в первую очередь будет интересна позиция азиатских стран. У нас Индия и Китай крупнейший потребитель золота в мире, в первую очередь ювелирного. Поэтому будут ли они готовы покупать наши слитки без Good Delivery… Пока готовы. А наши резервы формируются из нашего российского золота, тут проблем нет», - сказал Вязовский.

Также он обратил внимание, что санкции Евросоюза против российского золота были приняты еще в марте. При этом Вязовский подчеркнул, что Россия не нуждается в золоте из Европы и является самодостаточной золотодобывающей страной.

«Мало кто обратил внимание, но санкции Евросоюза против отечественного золота были приняты еще в марте. Нашим аффинажным заводам, а у нас их всего шесть штук, отменили клеймо Good Delivery. Это такое клеймо, которое ставится на слиток, когда его льют. И слиток получает право продаваться в Европе и США. Но клеймо отменили и путь нашему золоту туда был закрыт. С Европы мы золото практически не завозим, как и какие-то готовые изделия. Мы самодостаточная золотодобывающая страна, у нас больше 300 тонн в год добывается», - резюмировал Вязовский.

Золото является одним из ключевых активов для Центробанка. После начала спецоперации на Украине около $300 млрд золотовалютных активов ЦБ оказались заморожены в соответствии с западными санкциями. В конце марта Минфин США выпустил разъяснения, из которых следует, что любые трансакции с относящимся к ЦБ золотом покрываются санкциями. Приблизительно половина резервов ЦБ хранится именно в золоте.

