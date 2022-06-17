«Предотвратить невозможно!» Санкции против агробизнеса ударят по беднякам во всем мире

Угроза голода среди бедных стран и незащищенных слоев населения в более развитых стран существует давно, однако без мира во всем мире предотвратить эту катастрофу невозможно, констатировал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ситуация на Украине усиливает опасения по поводу голода в Африке, при этом многие африканские страны возлагают ответственность за продовольственный кризис на санкции, введенные Западом. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.