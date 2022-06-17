«Предотвратить невозможно!» Санкции против агробизнеса ударят по беднякам во всем мире
Усиление голода в мире происходило задолго до украинского кризиса и санкций, но ограничения для агробизнеса делают еще хуже, отметил в эфире НСН научный сотрудник РАНХиГС Василий Узун.
Угроза голода среди бедных стран и незащищенных слоев населения в более развитых стран существует давно, однако без мира во всем мире предотвратить эту катастрофу невозможно, констатировал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ситуация на Украине усиливает опасения по поводу голода в Африке, при этом многие африканские страны возлагают ответственность за продовольственный кризис на санкции, введенные Западом. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Тут важны детали, потому что продовольственный кризис не является только результатом последних событий. Он назревает в течение ряда лет в XXI веке. Были 2007-2009 годы, когда очень сложно было обеспечить продовольствием, потом пандемия, теперь вот ситуация с Украиной. Прямой поиск виновных, указание, что вот этот виноват или вот этот виноват – это не ответ на вопрос. Проблема в том, что население Земли растет, и растет достаточно быстро. В целом в мире потребность в продовольствии растет. Продовольствие производится, и, строго говоря, его вполне достаточно для того, чтобы обеспечить все население Земли. Но продовольствие надо купить, его даром не дают. У одних стран доходы высокие и растут, а в других доходы растут маленькие и не растут. Но тот Запад, который обвиняется в кризисе – да, в этих странах высокий уровень доходов, они могут купить продовольствие по потребностям, несмотря на колебания цен, а в Африке не могут купить, у них просто денег нет! Кстати, это относится далеко не только к Африке. Во всех странах есть бедные слои населения, для которых проблема купить продовольствие тоже очень актуально», - подчеркнул эксперт.
При этом прекращение поставок по налаженным путям крайне опасный путь, который нарушит все планы по борьбе с голодом.
«Согласие в мире позволяло хотя бы частично решать эту проблему. До 2030 года намечены были мероприятия, нацеленные на то, чтобы уменьшить число людей, которые голодают или недоедают. Это была программа еще 2015 года, то есть задолго до этих всех событий. Поэтому вопрос этот сложный, непростой. Недобрая воля чья-то тоже влияет, но вместе с тем нужно спокойное, согласованное взаимодействие всех стран на планете и учет возможностей и интересов всех. Чтобы выбраться из кризиса, надо нормальные условия для бизнеса создать. Бизнес сам заинтересован произвести и продать, но власти создали кучу препятствий. Пароходы не принимают в портах, самолеты не летают, транспорт ограничен, страховщики не хотят страховать перевозки грузов, запреты… Масса всяких препятствий, которые в конечном счете просто удорожают продукцию. И это угроза бедным людям по всему миру», - предупредил ученый.
Санкции против агрокомпаний необходимо снимать во всем мире, поскольку это чревато «большой войной».
«Я думаю, что надо договариваться о том, что есть бизнес агропродовольственный, и вводить в этом секторе ограничения, которые препятствуют, ухудшают продовольственное снабжение населения – это недопустимая вещь. Для того, чтобы не перессорить весь мир и не кинуть его в большую войну, надо с этим считаться. Страны очень, очень сильно зависят друг от друга. Настолько сильно, что любые попытки вмешаться в это, ограничить, они сразу ведут к тому, что появляются большие группы населения, которые страдают из-за этого. Это недопустимые вещи. Поэтому нужно договориться о том, чтобы дать возможность этому бизнесу работать, покупать и продавать удобрения, семена... Сказать, что кто-то может существовать сам по себе, сегодня нереально!», - заключил Узун.
Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор Сергей Лисовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что продовольствие в мире сильно подорожает из-за отказа от недорогих российских удобрений, однако угроза мирового голода несколько преувеличена.
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