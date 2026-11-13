Глава Euroclear: Изъятие активов России грозит репутационным ущербом
Попытки принудительной передачи или конфискации замороженных активов России грозят депозитарию Euroclear серьезным репутационным ущербом. Об этом заявила генеральный директор компании Валери Урбен в интервью газете Le Soir.
Она допустила репутационный риск, который способен привести «даже к оттоку части депозитов за пределы Европы».
«Важно не нанести ущерб имиджу европейской правовой среды», - подчеркнула Урбен.
Как отметила глава Euroclear, мировые инвесторы доверяют рынкам Европы и их предсказуемости.
Между тем СМИ сообщили, что Банк России потребовал проверить депозитарий на предмет сговора с Еврокомиссией и Советом ЕС по вопросу российских активов, пишет Ura.ru.
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