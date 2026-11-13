Сбой в работе Microsoft затронул 74 страны и территории

Сбой в работе сервисов корпорации Microsoft охватил более 70 стран и территории. Об этом сообщила платформа Downdetector.

«Сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft... поступили из 74 стран и территорий всего за час», - отмечает сервис.

Пользователи пожаловались на сбои Microsoft 365, Copilot, Teams, OneDrive, Xbox, GitHub и LinkedIn. Неполадки произошли в том числе в США, Австралии, Германии, Нидерландах, Франции.

Ранее стало известно, что Microsoft ужесточит защиту процесса активации Windows, сделав практически невозможным использование пиратских версий операционной системы.

