Сбой в работе Microsoft затронул 74 страны и территории
Сбой в работе сервисов корпорации Microsoft охватил более 70 стран и территории. Об этом сообщила платформа Downdetector.
«Сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft... поступили из 74 стран и территорий всего за час», - отмечает сервис.
Пользователи пожаловались на сбои Microsoft 365, Copilot, Teams, OneDrive, Xbox, GitHub и LinkedIn. Неполадки произошли в том числе в США, Австралии, Германии, Нидерландах, Франции.
Ранее стало известно, что Microsoft ужесточит защиту процесса активации Windows, сделав практически невозможным использование пиратских версий операционной системы.
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