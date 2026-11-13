В Волгограде при атаке беспилотников погибли четыре человека
Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает администрация региона.
Ранее власти заявили, что из-за падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на предприятии в южной промышленной зоне в Волгограде и на прилегающей территории, пишет RT.
«В результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано», - говорится в сообщении администрации на платформе «Макс».
Кроме того, уточняется, что в рабочем поселке Светлый Яр было повреждено остекление окон и балконов в трех жилых пятиэтажных домах и молодежном центре. Обошлось без пострадавших.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля
- Без Макрона и Мерца: Познер оценил возможных «переговорщиков» от Европы
- Долина намерена вернуться с новой музыкальной программой после годового перерыва
- Дорого и опасно: Когда вернут прямые рейсы в Бразилию
- Набиуллина заявила, что финансовый рынок России преодолел «детские болезни»
- СК: В международный розыск объявили более 1 тысячи иностранных наемников ВСУ
- Вместо прививки? Как будет работать вакцина-спрей против шести вирусов
- От Безрукова до Безрукова: Почему «Август» получил «Бриллиантовую бабочку»
- Глава Euroclear: Изъятие активов России грозит репутационным ущербом
- В Ставрополе предотвращен теракт в торговом центре