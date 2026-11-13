В Волгограде при атаке беспилотников погибли четыре человека

Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает администрация региона.

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Ранее власти заявили, что из-за падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на предприятии в южной промышленной зоне в Волгограде и на прилегающей территории, пишет RT.

«В результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано», - говорится в сообщении администрации на платформе «Макс».

Кроме того, уточняется, что в рабочем поселке Светлый Яр было повреждено остекление окон и балконов в трех жилых пятиэтажных домах и молодежном центре. Обошлось без пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиВолгоградская ОбластьВолгоград

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