Сократить потребление энергоносителей. В России назвали единственный выход для Европы
В условиях антироссийских санкций и отказа от российских нефти и газа придется сократить потребление энергоносителей, считают аналитика в РФ.
«Энергетическое самоубийство», которое в настоящее время совершает Европа, вызовет долгосрочные последствия, утрата конкурентоспособности – одно из них, наблюдаемое уже сейчас. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на полях ПМЭФ-2022.
Новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.
«Ситуация на рынке нефти сейчас управляется идиотами, а предсказать поведение идиотов и результат их деятельности чрезвычайно сложно…Вся эта возня с санкциями против России, Ирана и Венесуэлы привела к тому, что на мировом рынке нефти сейчас серьезный дефицит. Равновесная цена нефти, если спрос и предложение соответствую друг другу, соответствует $70 за баррель, а мы сейчас наблюдаем колебания цены вокруг $120. Это означает, что нефти на мировом рынке резко не хватает. В этой ситуации вводить санкции против поставок нефти из России было полным сумасшествием. Об этом говорили многие специалисты, но политики не обращают внимание», - сказал Танкаев.
РФ может компенсировать потери от нефтяного эмбарго, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы экспорт сократили, дефицит на мировом рынке усугубился, и мы практически компенсировали то, что недополучили, за счет подорожания оставшихся объемов продаж. В итоге, Россия, сколько получала, столько и продолжает получать. И сейчас никто не может сказать, позволят ли эти санкции лишить Россию денег, а не экспорта, потому что непонятно, сколько будет стоить нефть», - разъяснил аналитик.
Чтобы обеспечить государства Европы газом, ЕС подписал соглашение об экспорте природного газа из Израиля. Топливо будет транспортироваться в Европу через Египет, что также стало частью соглашения. Но документ не имеет никакого смысла, ни одна страна не сможет восполнить объемы, поставляемые Россией, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это соглашение никак не повлияет на рынок Евросоюза и не окажет никакого влияния на Россию. Подписавшие стороны не имеют никакого отношения к газовой сфере. До тех пор, пока соглашение с Израилем не будут подписывать энергетические компании ЕС, все эти документы не стоят ничего абсолютно. Подобные документы подписывались ранее, тогда маршрут предполагался немного другой. Подписавшие люди не обладают бюджетами, не являются представителями хозяйствующих субъектов. Они не являются лицами, ответственными за развитие энергетической сферы ЕС в рамках конкретных проектов. Вариант у Европы один – сократить потребление газа. Других вариантов нет», - подчеркнул Фролов.
Между азиатскими рынками и Европой к лету развернется настоящая борьба за сжиженный природный газ (СПГ), а к зиме она достигнет своего апогея, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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