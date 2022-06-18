Сократить потребление энергоносителей. В России назвали единственный выход для Европы

Чтобы обеспечить государства Европы газом, ЕС подписал соглашение об экспорте природного газа из Израиля. Топливо будет транспортироваться в Европу через Египет, что также стало частью соглашения. Но документ не имеет никакого смысла, ни одна страна не сможет восполнить объемы, поставляемые Россией, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это соглашение никак не повлияет на рынок Евросоюза и не окажет никакого влияния на Россию. Подписавшие стороны не имеют никакого отношения к газовой сфере. До тех пор, пока соглашение с Израилем не будут подписывать энергетические компании ЕС, все эти документы не стоят ничего абсолютно. Подобные документы подписывались ранее, тогда маршрут предполагался немного другой. Подписавшие люди не обладают бюджетами, не являются представителями хозяйствующих субъектов. Они не являются лицами, ответственными за развитие энергетической сферы ЕС в рамках конкретных проектов. Вариант у Европы один – сократить потребление газа. Других вариантов нет», - подчеркнул Фролов.

Между азиатскими рынками и Европой к лету развернется настоящая борьба за сжиженный природный газ (СПГ), а к зиме она достигнет своего апогея, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

