БЕЗРУКОВ, БЕЗРУКОВ И БЕЗРУКОВ

Премия Евразийской академии кинематографических искусств вручалась 12 ноября в театре «Мастерская “12”» Никиты Михалкова. Ну а где же еще, если Михалков инициировал создание и Киноакадемии, и кинопремии.

На церемонии прозвучало обращение президента РФ Владимира Путина, назвавшего «Бриллиантовую бабочку» ярким и впечатляющим проектом, который стал «заметным событием» в культурной жизни России, Евразии и мира. В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран, в числе которых были и Индия с Китаем и Турцией, и Венесуэла с Эфиопией. Честь европейского кинематографа защищали Сербия и Белоруссия.

Однако лучшим признали все-таки российский фильм. Главный приз - якутский бриллиант в 10 каратов стоимостью $1 млн получила картина режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август», снятая по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».

Главные роли в фильме, вышедшем в прокат в сентябре 2025-го и заработавшем более 1,5 млрд рублей, исполнили Сергей Безруков и Никита Кологривый. Любопытно, что ведущим церемонии тоже был Безруков, входящий еще и в экспертный совет премии. Получается, что он вручил «бабочку» сам себе, хотя «Август» объективно выделялся на фоне остальных фильмов.

В числе других картин, претендовавших на «бабочку», было не так много известных широкой публике фильмов. В их числе оказались российская военная драма «Красавица» со Славой Копейкиным, Юлией Пересильд и Виктором Сухоруковым, фильм с Константином Хабенским «Здесь был Юра» и киргизский байопик «Айтматов» все с тем же Безруковым, вышедший в прокат в РФ в начале ноября. Названия десятков других картин были темным лесом для неискушенной публики.