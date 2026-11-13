От Безрукова до Безрукова: Почему «Август» получил «Бриллиантовую бабочку»
Фильм «Август» повторил успех на «Золотом орле», обойдя «Айтматова» и картину «Здесь был Юра» с Хабенским.
Вторая церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» ознаменовалась триумфом фильма «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, якутскими бриллиантами также осыпали кинематографистов из Киргизии. Казахстана, Пакистана, Сербии и других стран.
Фильмы из недружественных стран на премию не претендовали, при этом география картин, номинированных российский аналог «Оскара», растянулась от Кубы до Эфиопии.
БЕЗРУКОВ, БЕЗРУКОВ И БЕЗРУКОВ
Премия Евразийской академии кинематографических искусств вручалась 12 ноября в театре «Мастерская “12”» Никиты Михалкова. Ну а где же еще, если Михалков инициировал создание и Киноакадемии, и кинопремии.
На церемонии прозвучало обращение президента РФ Владимира Путина, назвавшего «Бриллиантовую бабочку» ярким и впечатляющим проектом, который стал «заметным событием» в культурной жизни России, Евразии и мира. В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран, в числе которых были и Индия с Китаем и Турцией, и Венесуэла с Эфиопией. Честь европейского кинематографа защищали Сербия и Белоруссия.
Однако лучшим признали все-таки российский фильм. Главный приз - якутский бриллиант в 10 каратов стоимостью $1 млн получила картина режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август», снятая по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».
Главные роли в фильме, вышедшем в прокат в сентябре 2025-го и заработавшем более 1,5 млрд рублей, исполнили Сергей Безруков и Никита Кологривый. Любопытно, что ведущим церемонии тоже был Безруков, входящий еще и в экспертный совет премии. Получается, что он вручил «бабочку» сам себе, хотя «Август» объективно выделялся на фоне остальных фильмов.
В числе других картин, претендовавших на «бабочку», было не так много известных широкой публике фильмов. В их числе оказались российская военная драма «Красавица» со Славой Копейкиным, Юлией Пересильд и Виктором Сухоруковым, фильм с Константином Хабенским «Здесь был Юра» и киргизский байопик «Айтматов» все с тем же Безруковым, вышедший в прокат в РФ в начале ноября. Названия десятков других картин были темным лесом для неискушенной публики.
ОТ КИРГИЗИИ ДО КУБЫ
«Бриллиантовая бабочка» вручалась в 12 номинациях. Лучшим режиссером был признан создатель «Айтматова», Каныбек Калматов из Кыргызстана, а приз за лучший сценарий получил иранец Алиреза Мотамеди за фильм «Дочь леди феи».
Победителями в четырех актерских номинациях стали представители Пакистана, Казахстана, Сербии и Белоруссии. Жюри впечатлили главные роли актрисы Дананир Мубин (фильм «Мой Льяри») и актера Жасулана Копбергенова («Рестарт»), а также роли второго плана Сладжаны Зрнич («Рука правосудия») и белоруса Романа Наумовича («Переломный момент»). Все они получили якутские 5-каратные бриллианты. Лучшим фильмом, снятым за пределами Евразии, назвали кубинскую картину «Улица 232» режиссера Руди Моры.
Для сравнения, в 2025 году «Бриллиантовую бабочку» за лучший фильм получила китайская картина «Против течения», лучшим режиссером признали серба Горана Радовановича (фильм «Лесной царь»), а лучшими актером и актрисой назвали Александра Адабашьяна и Светлану Крючкову, сыгравших в картине «Двое в одной жизни, не считая собаки», заработавшей в российском прокате всего 3 млн рублей.
В январе 2026 года фильм «Август» получил премию «Золотой орел», напоминает «Радиоточка НСН». Режиссер Никита Высоцкий, подводя для НСН итоги 2025 года, признал, что «Август» стал для него главным событием года. По его словам, главным было не то, что «насобирали денег много», а то что режиссер остался доволен картиной, над которой шла большая работа.
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