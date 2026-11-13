Дорого и опасно: Когда вернут прямые рейсы в Бразилию
Сергей Голов заявил НСН, что отпуск в Бразилии будет дороже Египта, Таиланда и ОАЭ, и безопасно там только на территории отеля.
Россия и Бразилия не вернут прямые рейсы, так как турпоток все равно не будет массовым из-за цены, рассказал НСН президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.
Россия и Бразилия работают над возобновлением авиасообщения, но не могут определиться с перевозчиком, пишут «Известия». РФ рассчитывает именно на местные компании, однако основная проблема — вторичные санкции, риск недостаточной загруженности рейсов и общая пробуксовка Южной Америки как туристического направления для россиян. Голов уверен, что пока соглашения не будет.
«Это замкнутый круг, потому что у России не хватает дальнемагистральных пассажирских авиалайнеров, чтобы лететь без дозаправки. Многие наши самолеты, которые могли бы совершать такие полеты, находятся под санкциями, их могут где-нибудь конфисковать. Вторая сторона вопроса – это вторичные санкции на бразильцев, если они начнут работать с Россией. Мы, например, готовы топливом снабжать, но бразильцы боятся под санкции попасть. Поэтому сложно будет договориться. На самом деле там нет такого большого турпотока, у нас туристы в очереди не стоят, чтобы поехать на отдых в Бразилию», - отметил он.
По его словам, прямые перелеты незначительно повысят спрос на зимнюю Бразилию.
«Когда были прямые перелеты, летали, но не так, чтобы паровозами стояли друг за другом. На неделю лететь смысла нет, нужно минимум на две недели. У нас этим направлением занимались два-три туроператора. Прямой авиаперелет изменил бы цены на билеты, плюс у нас появилось бы еще одно направление для зимнего отдыха. У наших граждан выбор не такой большой: Турция, Египет, ОАЭ. В этих странах длительный сезон, нет сложностей с перелетами. Зимой в случае прямого перелета в Бразилию будут летать, но не так массово. Все-таки направление дешевым не будет, по цене Египта не будет, и даже по цене ОАЭ не будет. Бразилия будет дороже и Таиланда. В Бразилии не так безопасно, если жить в трёхзвёздочном отеле, это тоже влияет на стоимость. Да, вы зимой попадете в рай, но только на территории отеля», - добавил он.
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов назвал три самые популярные у россиян страны Латинской Америки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Долина намерена вернуться с новой музыкальной программой после годового перерыва
- Дорого и опасно: Когда вернут прямые рейсы в Бразилию
- Набиуллина заявила, что финансовый рынок России преодолел «детские болезни»
- СК: В международный розыск объявили более 1 тысячи иностранных наемников ВСУ
- Вместо прививки? Как будет работать вакцина-спрей против шести вирусов
- От Безрукова до Безрукова: Почему «Август» получил «Бриллиантовую бабочку»
- Глава Euroclear: Изъятие активов России грозит репутационным ущербом
- В Ставрополе предотвращен теракт в торговом центре
- В Волгограде при атаке беспилотников погибли четыре человека
- Сбой в работе Microsoft затронул 74 страны и территории