«Это замкнутый круг, потому что у России не хватает дальнемагистральных пассажирских авиалайнеров, чтобы лететь без дозаправки. Многие наши самолеты, которые могли бы совершать такие полеты, находятся под санкциями, их могут где-нибудь конфисковать. Вторая сторона вопроса – это вторичные санкции на бразильцев, если они начнут работать с Россией. Мы, например, готовы топливом снабжать, но бразильцы боятся под санкции попасть. Поэтому сложно будет договориться. На самом деле там нет такого большого турпотока, у нас туристы в очереди не стоят, чтобы поехать на отдых в Бразилию», - отметил он.

По его словам, прямые перелеты незначительно повысят спрос на зимнюю Бразилию.

«Когда были прямые перелеты, летали, но не так, чтобы паровозами стояли друг за другом. На неделю лететь смысла нет, нужно минимум на две недели. У нас этим направлением занимались два-три туроператора. Прямой авиаперелет изменил бы цены на билеты, плюс у нас появилось бы еще одно направление для зимнего отдыха. У наших граждан выбор не такой большой: Турция, Египет, ОАЭ. В этих странах длительный сезон, нет сложностей с перелетами. Зимой в случае прямого перелета в Бразилию будут летать, но не так массово. Все-таки направление дешевым не будет, по цене Египта не будет, и даже по цене ОАЭ не будет. Бразилия будет дороже и Таиланда. В Бразилии не так безопасно, если жить в трёхзвёздочном отеле, это тоже влияет на стоимость. Да, вы зимой попадете в рай, но только на территории отеля», - добавил он.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов назвал три самые популярные у россиян страны Латинской Америки.

