Обратный эффект. Антироссийские санкции возвращаются западному миру бумерангом
Практически одновременно в разных странах мира вышли публикации о том, что антироссийские санкции бумерангом влияют на экономику и политику стран Запада.
Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Как отметил спикер Думы, об этом свидетельствует шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза и предыдущие решения сообщества и Вашингтона.
«Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», — подчеркнул Володин.
На фоне отсутствия желаемых результатов от введения рестрикций в отношение Москвы Запад решил искать компромисс с Россией, полагает обозреватель издания The Hill Уильям Молони. Обозреватель подчеркнул, что планы США настроить против России весь мир, не увенчались успехом - из 195 стран согласились ввести антироссийские санкции 65. Такие крупные государства как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия решили вообще не участвовать в экономической войне против Москвы.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заявил, что Россия готовилась к санкциям в отношении нефтяных поставок и ведущих отечественных банков, поэтому особых проблем новый пакет не принесет, но отразится на самой Европе. При этом Аксаков подчеркнул, что и российская экономика будет испытывать трудности в некоторых сферах, но на их устранение уйдет не больше трех лет.
«Года два-три понадобится по основным позициям, по которым мы испытываем проблемы. По многим сферам мы быстро наладим свое производство – по простым видам продукции, организуем параллельный импорт. Для этого понадобятся месяцы – до конца года. По сложным производствам, например, по микроэлектронике, производству железа, компонентой базы, потребуется несколько лет. У нас так устроена страна, к сожалению, что наибольшие результаты получаем в экстремальных условиях, мобилизуя интеллектуальные и физические силы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным The Washington Post, председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада.
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