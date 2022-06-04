Обратный эффект. Антироссийские санкции возвращаются западному миру бумерангом

«Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», — подчеркнул Володин.

На фоне отсутствия желаемых результатов от введения рестрикций в отношение Москвы Запад решил искать компромисс с Россией, полагает обозреватель издания The Hill Уильям Молони. Обозреватель подчеркнул, что планы США настроить против России весь мир, не увенчались успехом - из 195 стран согласились ввести антироссийские санкции 65. Такие крупные государства как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия решили вообще не участвовать в экономической войне против Москвы.