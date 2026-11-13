Набиуллина заявила, что финансовый рынок России преодолел «детские болезни»

Финансовый рынок России преодолел «детские болезни» с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Глава регулятора пояснила, что имеет в виду уход откровенно недобросовестных участников, технологическую революцию, переход в цифру, пишет RT.

«И одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента», - цитирует Набиуллину ТАСС.

Как отметила глава ЦБ, мир по сути находится на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы на фоне этих изменений «не сбился фокус на человека».

Ранее Набиуллина назвала текущую ключевую ставку Центробанка оправданной.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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