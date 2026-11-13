В Ставрополе предотвращен теракт в торговом центре
ФСБ пресекла террористический акт в торговом центре в Ставрополе, задержан уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, иностранец, член запрещенной в России международной террористической организации присягнул на верность главарю формирования и в подтверждение планировал подорвать самодельное взрывное устройство в ставропольском ТЦ. Злоумышленник провел разведку местности, выявил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки бомбы и приобрел элементы для ее изготовления. После совершения теракта иностранец планировал выехать в Сирию и вступить в МТО.
«В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ», - подчеркнула спецслужба.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт.
Ранее в Краснодарском крае задержали россиянина, который по заданию Киева готовил теракт в отношении российского военного, пишет Ura.ru.
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