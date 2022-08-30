По заветам Сунь Цзы: Поворот России на Восток стал вызовом для стран Запада

«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», - приводит Der Tagesspiegel слова эксперта по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

Ее мнение разделяет и политолог Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. Она отметила, что китайско-российские отношения являются вызовом западным государствам. По ее словам, Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и «распространяют идеи глобального устройства».

Издание приводит и мнение военного эксперта Фонда науки и политики Вольфганга Рихтера. Он подчеркнул, что между Китаем и Россией нет формального военного альянса, однако их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене «многополярным порядком».