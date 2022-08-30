По заветам Сунь Цзы: Поворот России на Восток стал вызовом для стран Запада
Китай продолжает наращивать сотрудничество с Россией и осуждать политику Запада, однако эксперты считают, что КНР идет по строго выработанной стратегии для своей выгоды.
Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Европейский союз. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений «Восток-2022» с участием военного контингента из КНР. Опрошенные изданием эксперты полагают, что усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.
«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», - приводит Der Tagesspiegel слова эксперта по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.
Ее мнение разделяет и политолог Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. Она отметила, что китайско-российские отношения являются вызовом западным государствам. По ее словам, Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и «распространяют идеи глобального устройства».
Издание приводит и мнение военного эксперта Фонда науки и политики Вольфганга Рихтера. Он подчеркнул, что между Китаем и Россией нет формального военного альянса, однако их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене «многополярным порядком».
Между тем сотрудничество России и Китая нарастает и в экономической сфере. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отметил, что пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, Китай в плане поставок ведет себя скромно. Юшков напомнил, что в период карантина КНР остановила производство, а затем перешла на уголь, отказавшись от участия в «борьбе» за СПГ.
«Китай, Индия, Япония и Южная Корея — крупнейшие потребители в Азии СПГ — пытаются нарастить запасы, поэтому цены в регионе тоже растут, но пока остаются ниже европейских», — сказал специалист в беседе с агентством «Прайм».
Таким образом, Китай не поддерживает политику односторонних санкций и двойных стандартов Запада. Как заявлял председатель КНР Си Цзиньпин, такие действия подрывают мир и безопасность на всей планете.
«Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», - говорил он.
На этом фоне востоковед, китаист Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что лидер Китая Си Цзиньпин поддерживает Россию в санкционной войне, потому что понимает, что в случае начала спецоперации на Тайване Пекин ждет то же самое, что и Москву сейчас. При этом, указывал Вавилов, председатель КНР не забывает и о своей экономике, что является некой стратегией.
«Си Цзиньпин делает такие заявления, полностью осознавая, что такая политика может развернуться в отношении Китая. Китай готов работать с параллельным импортом и активно прорабатывает возможности сотрудничества с Россией, не навлекая на себя дополнительные санкции со стороны США. Китай поддерживает Россию, но ведет прагматическую политику и не стремится разрушить те экономические связи, которые, в том числе поддерживают стабильность китайской экономики. При этом сейчас идет серьезная перестройка китайской экономики и отказ от широких связей с США в пользу ЕС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и России», - подчеркивал востоковед.
Между тем еще недавно китайский бизнес все еще с осторожностью подходил к контактам с Россией. В Институте мировой экономики Петерсона подсчитали, что объем экспорта в Россию из Китая сократился на 38% с 24 февраля по 30 апреля. Однако Николай Вавилов в беседе с «Радиоточкой НСН» объяснял, что импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, локдаунов и колебаний рубля. Он подчеркнул, что несмотря на такие показатели, товарооборот России и Китая не падает и КНР закупает российское сырье в колоссальных объемах.
«Самое главное, мы должны отталкиваться от высокой базы предыдущего года. У нас рекордный товарооборот 146 миллиардов. То есть, за первые пять месяцев 2021 года импорт резко возрос. Никакого колоссального падения не произошло. Думаю, во втором полугодии импорт восстановиться из-за того, что стабилизируется спрос в России и контрактные отношения», - говорил он.
Тем временем глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на фоне западных санкций Россия должна пойти восточным путем — по канонам древнекитайского мыслителя Сунь Цзы. Он отметил, что в битве за технологии нельзя выиграть в лоб, взяв у Китая «все, чего не хватает». Чекунков подчеркнул, что разворот России на Восток должен происходить не просто за счет смены партнеров, а «за счет смены парадигмы».
«В таком контексте «разворот на Восток» должен стать не сменой маршрута экспорта с западного на восточный и заменой импорта на параллельный импорт, а перезапуском всей экономической модели для достижения принципиально других темпов роста — ориентируясь на 8% в год. Мы в состоянии повторить быстрый путь к процветанию, который экономики Азии прошли от полной разрухи к вершинам мировых рейтингов, опираясь на собственные силы и преимущества», - написал Чекунков в своей статье для РБК.
Глава министерства добавил, что Россия, задействуя свои сильные стороны, может наращивать экспортную выручку от разработки природных ресурсов. Также Россия может стимулировать экономику и поднимать качество жизни людей за счет масштабных инвестиций в реновацию городов и строительство инфраструктуры, добавил Чекунков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- СМИ: Американские компании хотят в обход санкций торговать с Россией через Турцию
- В России предложили увеличить размер маткапитала и сделать программу бессрочной
- Вильфанд предупредил москвичей о переходе в «глубокую осень» с 1 сентября
- СМИ: Запад обеспокоен военным сотрудничеством России и Китая
- Глава Минвостокразвития призвал Россию пойти «по канонам Сунь Цзы»
- Аналитик: Европа лишила бедные страны возможности купить газ
- СМИ: Франция и Германия предложили ЕС меры по борьбе с «пропагандой внутри России»
- Стремоусов: Люди ненавидят Зеленского
- СМИ: Трасс хочет выдать лицензии на добычу газа в Северном море
- Небензя: Россия по чужим счетам платить не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru