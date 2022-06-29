«Инфляция и колебание рубля»: Названы главные причины резкого сокращения импорта из Китая
Многие игроки заморозили на время свою экономическую активность и захотели дождаться стабилизации курса рубля, заявил в эфире НСН востоковед Николай Вавилов.
Импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, локдаунов и колебаний рубля, рассказал востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Институте мировой экономики Петерсона подсчитали, что объем экспорта в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ, с 24 февраля по 30 апреля сократился на 60%, а из стран, не вводивших санкции – на 40%. При этом на 38% сократился даже экспорт в РФ из Китая.
«Продукция электроники и машиностроения – это 80% китайского импорта в Россию. За последнее время случился рост цен, и себестоимость этих товаров в самом Китае повысилась. Большая часть китайской логистики в Россию – это перевозки морем. Они также испытали рост цен из-за глобальной инфляции. Также очень сильный удар локдаунов, которые были нанесены не только по портовой инфраструктуре, но и по трансграничным сухопутным КПП. Были простои и задержки грузов. Третий момент – произошло СВО и колебание рубля. Многие игроки заморозили на время свою экономическую активность и захотели дождаться стабилизации курса рубля, что и произошло», - сказал Вавилов.
По его словам, на снижение китайского импорта также повлияло и падение потребительского спроса в России. При этом Вавилов отметил, что товарооборот России и Китая не снижается.
«Также есть фактор снижения потребительского спроса в России. Люди берегут деньги, не тратят их на покупку китайской бытовой техники, автомобилей, вещей и товаров народного потребления. Вся эта волатильность привела к тому, что импорт сократился. Очень важно понимать, что при этом товарооборот России и Китая не падает. Китай закупает российское сырье в колоссальных объемах. Самое главное, мы должны отталкиваться от высокой базы предыдущего года. У нас рекордный товарооборот 146 миллиардов. То есть, за первые пять месяцев 2021 года импорт резко возрос. Никакого колоссального падения не произошло. Думаю, во втором полугодии импорт восстановиться из-за того, что стабилизируется спрос в России и контрактные отношения», - указал Вавилов.
Кроме того, востоковед рассказал, какие товары в основном перестали поставляться из Китая. Также он выразил уверенность, что если импорт не начнет восстанавливаться, то для Китая это не будет большой проблемой.
«Это бытовая техника, какие-то станки, возможно автомобили, автозапчасти. При этом есть и технические всякие моменты, почему запчасти не поставляются. Но для Китая не будет большой проблемой, если импорт не начнет восстанавливаться. Россия занимает 11 место среди крупнейших партнеров КНР, а импорт составляет порядка 70-80 млрд долларов. То есть, от всего китайского импорта это порядка нескольких процентов. А российская экономика, в случае усугубления социально-экономической ситуации, перейдет просто на более дешевые аналоги китайских товаров. Возможно, это простимулирует внутреннее производство в России», - резюмировал Вавилов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.
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