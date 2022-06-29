«Инфляция и колебание рубля»: Названы главные причины резкого сокращения импорта из Китая

Накануне в Институте мировой экономики Петерсона подсчитали, что объем экспорта в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ, с 24 февраля по 30 апреля сократился на 60%, а из стран, не вводивших санкции – на 40%. При этом на 38% сократился даже экспорт в РФ из Китая.

«Продукция электроники и машиностроения – это 80% китайского импорта в Россию. За последнее время случился рост цен, и себестоимость этих товаров в самом Китае повысилась. Большая часть китайской логистики в Россию – это перевозки морем. Они также испытали рост цен из-за глобальной инфляции. Также очень сильный удар локдаунов, которые были нанесены не только по портовой инфраструктуре, но и по трансграничным сухопутным КПП. Были простои и задержки грузов. Третий момент – произошло СВО и колебание рубля. Многие игроки заморозили на время свою экономическую активность и захотели дождаться стабилизации курса рубля, что и произошло», - сказал Вавилов.

По его словам, на снижение китайского импорта также повлияло и падение потребительского спроса в России. При этом Вавилов отметил, что товарооборот России и Китая не снижается.