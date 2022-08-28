ВС Китая приведены в боевую готовность после появления американских крейсеров

Власти Запорожья разработали план эвакуации населения из-за возможной катастрофы на АЭС МЧС: в Верхнедонском районе Ростовской области начался лесной пожар, площадь возгорания превысила 200 га. В Пакистане в результате наводнений погибли более тысячи человек ВС КНР находятся в состоянии повышенной боевой готовности после прохода крейсеров ВМС США по Тайваньскому проливу Метеобюро: в Москве в воскресенье +28...30 градусов, без осадков