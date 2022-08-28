ВС Китая приведены в боевую готовность после появления американских крейсеров
Вооруженные силы КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности. Приказ отдан после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, пояснил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И в сообщении в социальной сети WeChat.
«Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — отмечается в сообщении.
Ранее Reuters со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщило, что два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов начали проход через Тайваньский пролив.
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