Глава Минвостокразвития призвал Россию пойти «по канонам Сунь Цзы»

По словам министра, путь по заветам автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» будет долгим, но успешным.

«Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб — взять у Китая все, чего нам не хватает, или быстрее других изобрести квантовый компьютер. Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас», - подчеркнул Чекунков.

Как отметил министр, у РФ есть возможности преодолеть трудности, выйти на высокие темпы роста экономики, не отстать в технологическом развитии и занимать достойное место в меняющемся мире, пишет Газета.ру.

Чекунков указал, что первой победой в «кампании» может стать быстрый экономический рост. Для этого следует существенно нарастить объем инвестиций, а если потребуется, то и объем долга в экономике: в ближайшее десятилетие Россия «может себе это позволить» благодаря надежным макроэкономическим показателям и благоприятной конъюнктуре внешних рынков, отмечает Ura.ru.

Кроме того, министр пишет, что толчок российской экономике даст развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики, создание новых транспортных коридоров для экспорта этих ресурсов, прежде всего, Северного морского пути. Качество жизни населения повысят масштабные инвестиции в строительство жилья и инфраструктуры, реновацию городов.

Также необходимо инвестировать в образование: деньги, заработанные от выгодной продажи природных ресурсов, можно верно вложить только заложив базу на десятилетия для подготовки «людей будущего». Чекунков подчеркнул, что на Дальний Восток будут привлекать лучших преподавателей страны, запускать совместные программы с ведущими вузами. Кроме того, в регионе вкладывается серьезный ресурс в развитие управленческих команд.

