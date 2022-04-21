Си Цзиньпин высктупил против односторонних санкций и «двойных стандартов»

Китай не поддерживает односторонние санкции и не намерен следовать «двойным стандартам». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума в провинции Хайнань.

В ТПП заявили, что Китай не позволит себе подло поступить в отношении России

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин не будет проводить политику, «нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния», пишет Газета.ру.

«Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», — цитирует ТАСС председателя КНР.

После начала специальной военной операции России на Украине многие западные страны ввели в отношении Москвы жесткие санкции. Однако ряд государств, в том числе Индия и Китай, к ним не присоединились. В Белом доме предупредили Пекин о возможных последствиях и ограничениях против КНР, если китайская сторона поддержит Россию, пишет Ura.ru.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:Си ЦзиньпинСанкцииКитай
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