В Китае рассказали о провальной тактике Запада на Украине

Западные страны во главе с США безуспешно пытаются представить Киеву «стороной добра» но это выглядит абсурдно, сообщает The Global Times.

«Ультиматум для России»: Какие гарантии безопасности Запад даст Украине

По данным китайского издания, Вашингтон провоцирует некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывает сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта. При этом лидеры Запада отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.

Поставки определенных видов оружия могут быть включены в гарантии безопасности для Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраина
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