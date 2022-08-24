В Китае рассказали о провальной тактике Запада на Украине
Западные страны во главе с США безуспешно пытаются представить Киеву «стороной добра» но это выглядит абсурдно, сообщает The Global Times.
По данным китайского издания, Вашингтон провоцирует некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывает сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта. При этом лидеры Запада отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.
Поставки определенных видов оружия могут быть включены в гарантии безопасности для Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+30 967 / сут.
Умерли
384 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+30 869 / сут.
- Россия показала в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Украиной
- Синоптики сообщили, когда ждать уменьшения гари в Москве и области
- Американский ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» покажут в России раньше мировой премьеры
- Небензя: Западные спецслужбы помогают Украине убивать неугодных людей
- Мать Вовк рассказала, как она попала на службу в ВСУ
- ДТП вызвало пробку на МКАД
- Небензя заявил, что РФ не использует ЗАЭС в военных целях
- Глава МИД Британии заявила о готовности применения ядерного оружия
- Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Дарьи Дугиной
- В Севастополе сообщили о работе ПВО в районе мыса Херсонес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru