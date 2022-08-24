В Китае рассказали о провальной тактике Запада на Украине

По данным китайского издания, Вашингтон провоцирует некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывает сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта. При этом лидеры Запада отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.

Поставки определенных видов оружия могут быть включены в гарантии безопасности для Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

