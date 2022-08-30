Аналитик: Европа лишила бедные страны возможности купить газ

Аналитик указал, что на мировом рынке сейчас нет новых источников природного газа или сжиженного природного газа (СПГ), пишет RT.

«Европейцы и так скупают возможный максимум: СПГ-терминалы работают на максимуме мощностей, поставки из России ограничены по объективным причинам», — рассказал Юшков.

По словам аналитика, новые заводы по производству СПГ появятся не ранее 2025-2030 годов и в основном будут построены в США и Катаре.

Юшков отметил, что страны Азии вели себя скромно в плане импорта газа. Так, Китай в период карантина из-за коронавируса остановил производство и перешел на уголь. В свою очередь, Индия пыталась конкурировать на рынке СПГ, но ее «бросила» Германия, отказавшись поставлять топливо.

«Китай, Индия, Япония и Южная Корея — крупнейшие потребители в Азии СПГ — пытаются нарастить запасы, поэтому цены в регионе тоже растут, но пока остаются ниже европейских», - подчеркнул аналитик.

На этом фоне бедные страны лишаются возможности закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских партнеров, пишет Газета.ру.

