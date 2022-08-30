Аналитик: Европа лишила бедные страны возможности купить газ
Европа оставила бедные страны без поставок энергоресурсов, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Об этом эксперт заявил в беседе с агентством «Прайм».
Аналитик указал, что на мировом рынке сейчас нет новых источников природного газа или сжиженного природного газа (СПГ), пишет RT.
«Европейцы и так скупают возможный максимум: СПГ-терминалы работают на максимуме мощностей, поставки из России ограничены по объективным причинам», — рассказал Юшков.
По словам аналитика, новые заводы по производству СПГ появятся не ранее 2025-2030 годов и в основном будут построены в США и Катаре.
Юшков отметил, что страны Азии вели себя скромно в плане импорта газа. Так, Китай в период карантина из-за коронавируса остановил производство и перешел на уголь. В свою очередь, Индия пыталась конкурировать на рынке СПГ, но ее «бросила» Германия, отказавшись поставлять топливо.
«Китай, Индия, Япония и Южная Корея — крупнейшие потребители в Азии СПГ — пытаются нарастить запасы, поэтому цены в регионе тоже растут, но пока остаются ниже европейских», - подчеркнул аналитик.
На этом фоне бедные страны лишаются возможности закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских партнеров, пишет Газета.ру.
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