СМИ: Успехи армии России омрачили встречу по Украине в Риме
Успешные действия армии России и опасения политиков Европы, связанные с возможным разделом Украины, омрачили встречу сторонников Киева в Риме, сообщает The Guardian.
На ней должен был быть разработан план окончательного восстановления страны. Издание пишет, что существует глубокая неопределенность вокруг мирного плана, который, как ожидается, будет включать территориальные уступки Украины в пользу Москвы.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонские области могут остаться за РФ в рамках будущего мирного договора, хотя Киев на это не согласится.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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