СМИ: Успехи армии России омрачили встречу по Украине в Риме

Успешные действия армии России и опасения политиков Европы, связанные с возможным разделом Украины, омрачили встречу сторонников Киева в Риме, сообщает The Guardian.

Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину

На ней должен был быть разработан план окончательного восстановления страны. Издание пишет, что существует глубокая неопределенность вокруг мирного плана, который, как ожидается, будет включать территориальные уступки Украины в пользу Москвы.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонские области могут остаться за РФ в рамках будущего мирного договора, хотя Киев на это не согласится.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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