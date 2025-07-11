СМИ: Успехи армии России омрачили встречу по Украине в Риме

На ней должен был быть разработан план окончательного восстановления страны. Издание пишет, что существует глубокая неопределенность вокруг мирного плана, который, как ожидается, будет включать территориальные уступки Украины в пользу Москвы.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонские области могут остаться за РФ в рамках будущего мирного договора, хотя Киев на это не согласится.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

