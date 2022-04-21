«Примеряет на себя?»: В России объяснили, почему Си Цзиньпин поддержал Кремль

«Китай готов работать с параллельным импортом и активно прорабатывает возможности сотрудничества с Россией, не навлекая на себя дополнительные санкции со стороны США. Китай поддерживает Россию, но ведет прагматическую политику и не стремится разрушить те экономические связи, которые, в том числе поддерживают стабильность китайской экономики. Нельзя КНР обвинять в том, что она не хочет разрушить собственную экономику. Китай не склонен к драматическому поведению и эмоциональным реакциям. При этом сейчас идет серьезная перестройка китайской экономики и отказ от широких связей с США в пользу ЕС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и России», - подчеркнул востоковед.

При этом, как говорят эксперты, китайские операторы логистики сейчас завышают цены на грузоперевозки, а на на днях стало известной, что китайская платежная система UnionPay отказалась от кобеджинговых проектов с российскими банками, попавшими под санкции запада.

Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился, что КНР примеряет на себя аналогичную ситуацию с Тайванем, но также отметил, что Китай поддерживает Россию. Однако, дружба дружбой, но денежки пока врозь.