«Примеряет на себя?»: В России объяснили, почему Си Цзиньпин поддержал Кремль
Китаисты Николай Вавилов и Бронислав Виногродский в эфире НСН подтвердили, что Китай поддерживает Россию из-за наложенных на нее санкций.
Лидер Китая Си Цзиньпин поддерживает Россию в санкционной войне, потому что понимает, что в случае начала спецоперации на Тайване Пекин ждет то же самое, что и Москву сейчас, при этом председатель КНР не забывает и о своей экономике. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил востоковед, китаист Николай Вавилов.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал политику односторонних санкций и двойных стандартов Запада, которые, по его словам, «подрывают мир и безопасность на всей планете». По словам Вавилова, Китай, начиная с 24 февраля 2022 года, оказывает полную поддержку действиям России на Украине, и считает виновником начала спецоперации неверную политику НАТО в отношении безопасности в Восточной Европе.
«Китай и Россия выстраивают свое стратегическое партнерство. Си Цзиньпин делает такие заявления, полностью осознавая, что такая политика может развернуться в отношении Китая. Она уже развернута в технологическом секторе в отношении корпорации Huawei, производителя полупроводников SMIC и других компаний. Против них в мировом пространстве ведется точно такая же санкционная война, им угрожает то же, что и России. В случае начала военной операции на территории Тайваня (поддерживается США - прим. НСН), набор санкций против Китая будет либо повторит антироссийские, либо даже многократно усилится. Поэтому Пекин транслирует, что такое давление недопустимо, и Китай с ним не согласен», - объяснил китаист.
В то же время он напомнил, что Си Цзиньпин старается поддерживать экономику собственной страны.
«Китай готов работать с параллельным импортом и активно прорабатывает возможности сотрудничества с Россией, не навлекая на себя дополнительные санкции со стороны США. Китай поддерживает Россию, но ведет прагматическую политику и не стремится разрушить те экономические связи, которые, в том числе поддерживают стабильность китайской экономики. Нельзя КНР обвинять в том, что она не хочет разрушить собственную экономику. Китай не склонен к драматическому поведению и эмоциональным реакциям. При этом сейчас идет серьезная перестройка китайской экономики и отказ от широких связей с США в пользу ЕС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и России», - подчеркнул востоковед.
При этом, как говорят эксперты, китайские операторы логистики сейчас завышают цены на грузоперевозки, а на на днях стало известной, что китайская платежная система UnionPay отказалась от кобеджинговых проектов с российскими банками, попавшими под санкции запада.
Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился, что КНР примеряет на себя аналогичную ситуацию с Тайванем, но также отметил, что Китай поддерживает Россию. Однако, дружба дружбой, но денежки пока врозь.
«Это другой случай. На Тайване такая ситуация будет развиваться совершенно иначе. Там просто одни чиновники выйдут, а другие зайдут – больше никаких изменений там не будет. На Тайване не будет военных действий, там американские военные базы. И опять все держится на "нашей чудесной соратнице по этой планете – Америке", которая всем пытается доказать, что она самая крутая, но это не так. Китай поддерживает РФ, но при этом китайский бизнес поднимает цены: бизнес – это бизнес. Чтобы государство ему не сказало, он все равно пытается заработать свою денежку. Но перестроить огромную экономику в один день не получится, поэтому, конечно, будут какие-то недопонимания. Сейчас процессы налаживаются. Китай все время делает серьезные структурные изменения в нашу сторону. И это необратимая волна», - заключил он.
Ранее китаист Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры США и Китая призваны подорвать уверенность российского руководства в китайской поддержке, однако это вряд ли возымеет успех.
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