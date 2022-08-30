СМИ: Запад обеспокоен военным сотрудничеством России и Китая

Как отметила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке, союз Москвы и Пекина станет «геостратегическим вызовом», сообщает Ura.ru. Со специалистом согласны политолог Института изучения Китая Фонда Меркатора Елена Легарада и эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер: они отмечают, что отношения РФ и КНР – вызов Западу и миропорядку во главе с США.

В свою очередь, военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер заявил, что формального союза России и Китая нет. При этом страны обладают схожей стратегией и объединены стремлением лишить США доминирования в мире, пишет Газета.ру.

