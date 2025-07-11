В МИД РФ предложили посчитать, какие страны сколько должны России

Официальный представитель российского МИД дел Мария Захарова предложила посчитать, какие страны сколько должны Москве, сообщает RT.

Так она отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что РФ якобы обязана выплатить Украине деньги на покрытие убытков.

Дипломат предложила начать подсчёт с периода Гражданской войны в России, а конкретно с западной интервенции.

Также представитель внешнеполитического ведомства призвала «свести баланс» за Вторую мировую войну и восстановление европейских стран после завершения конфликта.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России считает, что посольство Германии в Москве должно извиниться за публикацию, в которой был изображен искаженный флаг Советского Союза.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ГерманияМИД РФМария Захарова

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