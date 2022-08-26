Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая

Отмечается, что через пункт пропуска поставляется более 1000 единиц различных транспортных средств: дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили. Генконсульство РФ подчеркнуло, что автомобильный пункт пропуска Краскино - Хуньчунь становится одним из важных каналов по отправке новых транспортных средств из Китая в Россию.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что правительство Китая призывает другие страны не пытаться вмешиваться и ограничивать торговое сотрудничество Китая с Россией.

