Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая

Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу ощутимо возросли, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино - Хуньчунь за январь-июль 2022 года увеличился почти на 150% в годовом выражении. Об этом сообщило генконсульство России в городе Харбин в Telegram-канале.

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Отмечается, что через пункт пропуска поставляется более 1000 единиц различных транспортных средств: дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили. Генконсульство РФ подчеркнуло, что автомобильный пункт пропуска Краскино - Хуньчунь становится одним из важных каналов по отправке новых транспортных средств из Китая в Россию.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что правительство Китая призывает другие страны не пытаться вмешиваться и ограничивать торговое сотрудничество Китая с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссия
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