В Китае заявили о катастрофе из-за «шахматной партии» США на Украине

США пытаются восстановить позиции глобального гегемона, используя страны Евразии, особенно Украину, заявил проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань для издания Хуаньцю шибао.

По его мнению, Америка разыгрывает стратегическую шахматную партию, которая угрожает мировой безопасности в целом.

Эксперт отметил, что Вашингтон стремится установить контроль над регионом на продолжительный срок.

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Ван Фань считает, что в США готовы на любые шаги, так как вынуждены сейчас действовать хаотично.

США являются инициатором кризиса на Украине, мировое сообщество, несмотря на попытки Вашингтона убедить мир в своей невиновности, не верит подобным заявлениям. Об этом пишет китайский портал «Чжунго цзюньван».


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ФОТО: РИА Новости
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