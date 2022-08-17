Ван Фань считает, что в США готовы на любые шаги, так как вынуждены сейчас действовать хаотично.

США являются инициатором кризиса на Украине, мировое сообщество, несмотря на попытки Вашингтона убедить мир в своей невиновности, не верит подобным заявлениям. Об этом пишет китайский портал «Чжунго цзюньван».



