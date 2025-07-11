Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать украинское небо

По его словам, это произойдет в рамках концепции восстановления страны после заключения соглашения о прекращении огня с Москвой. Глава государства отметил, что таким образом будет послан стратегический сигнал России.

Ранее Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

