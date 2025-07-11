Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать украинское небо
11 июля 202503:01
Страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сообщил на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, это произойдет в рамках концепции восстановления страны после заключения соглашения о прекращении огня с Москвой. Глава государства отметил, что таким образом будет послан стратегический сигнал России.
Ранее Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Успехи армии России омрачили встречу по Украине в Риме
- Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать украинское небо
- В МИД РФ предложили посчитать, какие страны сколько должны России
- Захарова заявила, что не видела, как Рубио подмигивал Лаврову
- Беспилотники сбили рядом с Курской АЭС
- Мерц отправил послание Путину и Трампу
- Через год в метро Москвы появятся беспилотные поезда
- Военкомов Украины охватила паника после ударов российских военных
- По подозрению в госизмене арестован экс-директор РАЭК Гребенников
- Зеленский попросил у США десять систем Patriot